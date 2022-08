Protagonista di Uomini e Donne arrestato, Maria de Filippi rompe il silenzio. Parole di fuoco, è furiosa

Nonostante Uomini e donne sia in ferie per la pausa estiva, i fan del programma sono sempre attenti a ciò che succede ai protagonisti sia più vecchi che recenti del dating show più amato. Poche ore fa, purtroppo, il programma di Maria De Filippi è stato tirato in ballo in una vicenda di cronaca giudiziaria. Uno dei suoi ex partecipanti è stato arrestato e condannato per stupro lasciando tutti sconvolti. Ad intervenire sulla grave vicenda sono stati la redazione, Maria e Sabrina Ferilli che hanno tenuto a specificare determinate cose.

Il ragazzo in questione è Leoluca Granata, modello modenese e vecchio corteggiatore di Uomini e Donne. A soli 20 anni è stato arrestato e condannato a cinque anni di reclusione per il reato penale di stupro. L’episodio risale al 26 settembre ed è avvenuto a Lugano, in Svizzera, all’uscita di una discoteca. Precisamente, la violenza è avvenuta con altri due amici nei confronti di una ragazza che, stando alle dichiarazioni, accettò di salire in casa dei tre ragazzi dopo aver chiesto un passaggio fuori dalla discoteca. Stando alle dichiarazione di Granata e dei suoi genitori, la vittima sarebbe stata del tutto consenziente.

“E’ stato un rapporto consenziente, nostro figlio è innocente, nel corso delle indagini è emersa una lunga serie di contraddizioni”. La ragazza, invece, ha dichiarato che i tre giovani l’avrebbero obbligata a ripetuti rapporti contro la sua volontà. Per cui il tribunale svizzero ha ritenuto gli elementi in suo possesso sufficienti per condannare Leoluca a cinque anni e i due amici a 27 e 30 mesi. Secondo gli inquirenti che hanno anche visualizzato dei video fatti proprio dal ragazzo, la vittima ha solo accettato un passaggio all’alba e, in macchina, sono iniziate le effusioni proprio con Granata tali da essere considerate come abuso sessuale.

Tutti stanno tirando in ballo anche il programma Uomini e donne ma, in realtà, il Granata vi ha partecipato solo per un minuto. A specificarlo è stata proprio Claudia Ciaramella, produttore esecutivo del dating show. “Ci teniamo a specificare che Leoluca Granata ha partecipato ad un’unica sola puntata su circa ben 4300 andate in onda del programma da noi prodotto. Inoltre è bene specificare che in quella singola puntata, lo stesso Leoluca è andato in onda per pochissimi secondi: il tempo di presentarsi come corteggiatore e, non convincendo evidentemente la tronista, vedersi eliminato nel giro di pochi attimi e di conseguenza uscire dallo studio. Totale in onda circa 1 minuto e pochi secondi”.

Come è ben noto, Maria De Filippi non ha alcun profilo social per cui ha tenuto a specificare che il nome del suo programma sia stato tirato in ballo solo per marketing attraverso il suo ufficio stampa rilanciando il messaggio Claudia Ciaramella. Ha anche aggiunto tali parole: “Nota da parte del produttore di Uomini e Donne dove si evince che Leoluca Granata ha partecipato come corteggiatore ad una sola puntata del talk Uomini e Donne dove è stato inquadrato per circa 1 minuto e poi è stato subito eliminato dalla tronista. Grazie Betti Soldati”. Ad esporsi mediante il suo profilo instagram, invece, è stata l’amica Sabrina Ferilli.

Quest’ultima, sotto al post dell’ufficio stampa di Maria De Filippi, pubblicato da Betti Soldati, ha prontamente commentato. “Giusto! Ma poi pure se uno fosse stato per 10 stagioni in trasmissione che cambierebbe?! Cioè“. Gli interventi sono stati importanti e doverosi poiché, trattandosi di una grave vicenda giudiziaria, se veramente l’artefice avesse prestato il suo volto a Uomini e donne per molto tempo verrebbe del tutto minata la credibilità del programma, della redazione e dei protagonisti stessi. Seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

Protagonista di Uomini e Donne arrestato, Maria de Filippi rompe il silenzio. Parole di fuoco, è furiosa scritto su Più Donna da Imma Bartolo.