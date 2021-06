proteggi-a-costo-zero-le-piante-di-casa-con-gli-antiparassitari-naturali-fai-da-te

Tutte noi abbiamo in casa una pianta, in particolar modo quelle aromatiche, scopri come proteggerle con antiparassitari naturali fai da te.

Avere in casa o sul terrazzo delle piante è davvero importante visto che non solo fungono da elemento d’arredo ma le piante apportano tantissimi benefici per la nostra salute. Infatti le piante purificano l’aria e assorbono i gas inquinanti presenti nell’aria che respiriamo. Non solo le piante rendono anche l’aria meno secca. In particolar modo se avete scelto piante aromatiche tornano utili se volete insaporire i vostri piatti, in questo modo avrete sempre spezie ed erbe fresche. Ma la pianta vanno curate e protette da eventuali insetti e parassiti che possono rovinarle, in particolar modo se avete un piccolo orticello. Se desiderate delle piante sempre belle e rigogliose dovrete proteggerle, potete optare per antiparassitari naturali fai da te.

Antiparassitari naturali fai da te

La cura del vostro orticello o giardino per non dimenticare delle piante di casa è davvero importante. Se non si cura bene il terreno la pianta non crescerà ne sana e forte. Purtroppo potrebbe accadere che parassiti o alcuni insetti, non solo anche se non curate bene e esponete le piante ad un clima non adatto possono rovinarsi. Segui i nostri consigli per aver una pianta di basilico sempre rigogliosa.

(Pixabay photo)

Per evitare che la pianta che avete in casa o sul balcone possa essere attaccata da afidi, cimici, muffe, cocciniglia o bruchi che potrebbero mangiucchiare le foglie e fiori, potete preparare degli antiparassitari naturali. Ecco come procedere.

-Spray al peperoncino. Provate con il peperoncino grazie alla capsaicina tiene lontano gli insetti che possono essere deleteri per le vostre piante. Mettete 20 g di peperoncino secco in tritatutto ed otterrete la polvere e poi aggiungete 10 litri di acqua naturale, lasciate macerare e poi spruzzate direttamente sulle piante. Lo spray potete conservarlo per un paio di mesi. L’importante è metterlo in bottiglie scure in un posto al buoi e lontano da fonti di calore.

-Soluzione con sapone di Marsiglia. Questo sapone è molto efficace in coso di afidi e cocciniglia. Questi due parassitari possono attaccare sia le piante ornamentali che quelle grasse e da appartamento. Ma l’azione del sapone di Marsiglia le tiene lontane, preparate una soluzione di 15 grammi di sapone di Marsiglia con un litro d’acqua tiepida, mescolate bene e poi nebulizzate su tutta la pianta. Il nostro consiglio è di farlo di sera o appena tramonta il sole.

-Spray all’aglio. Economico e potente come repellente per insetti. In un mixer mettete gli spicchi di aglio, cipolla, qualche chiodo di garofano con un pò di acqua e frullate bene, poi lasciate macerare per 12 ore. Trascorso il tempo versate in una bottiglia con spray, aggiungete l’acqua e nebulizzate sulle piante. In alternativa per velocizzare potete mettere qualche spicchio di aglio direttamente nella pianta così le proteggeranno. L’unico trucchetto è che l’aglio va messo tra il fusto della pianta e il bordo del vaso a metà e un volta al mese va sostituito. Uno spicchio basta se il vaso è piccolo, in caso contrario aggiungetene un paio. Se avete una pianta di prezzemolo questo antiparassitario è perfetto. Ecco alcuni consigli se vuoi coltivare il prezzemolo in casa.

– Acqua e bicarbonato di sodio. Sicuramente vi ritrovate in casa il bicarbonato di sodio è davvero indispensabile non dovrebbe mai mancare in dispensa. Questo antiparassitario naturale è efficace se avete una pianta di zucchina o salvia. Basta mettere 20 g di bicarbonato di sodio in un litro d’acqua, mescolare bene e fate sciogliere completamente, e riempite una bottiglia con spray. Vaporizzate su tutte le foglie.

-Guscio di uova. Si sa che i gusci delle uova dopo aver rotto le uova vanno cestinati, ma li potete utilizzare contro i parassiti delle piante. Basta distribuire i guscio d’uovo vicino le piante così che si creerà una vera e propria barriera in particolar modo per i bruchi, così il vostro orticello sarà ben protetto. Una soluzione efficace per la pianta di basilico o lattuga che spesso le fogli sono mangiucchiate dai bruchi.

-Soluzione di acqua e pepe nero. Un antiparassitario perfetto in caso avete qualche bruco nella pianta in vaso, rimuovetelo e poi vaporizzate per bene in modo omogeneo.

Provate anche voi!