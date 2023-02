Protesto por implantação do piso nacional da enfermagem fecha BR-101 em Natal

Manifestação durou até 17h15 desta terça-feira (14), de acordo com a PRF, que precisou canalizar o tráfego de veículos para as vias marginais em um dos sentidos da pista. Protesto de enfermeiros na BR-101, em Natal

Divulgação/PRF

Profissionais da enfermagem – incluindo enfermeiros, técnicos e auxiliares – realizaram na tarde desta terça-feira (14) um protesto na Avenida Salgado Filho, que seguiu pela BR-101, entre as zonas Leste e Sul de Natal. As avenidas foram fechadas temporariamente.

A motivação do protesto foi a cobrança para a implantação do piso salarial nacional da categoria para os profissionais que trabalham no Rio Grande do Norte. A manifestação foi encerrada às 17h16, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal.

Houve uma paralisação de 24 horas que foi organizada para esta terça no estado. O Sindicato dos Enfermeiros do Rio Grande do Norte (Sindern) informou que a paralisação é nacional.

O protesto começou na altura do shopping Midway Mall, entre as avenidas Salgado Filho e Nevaldo Rocha, e causou um trânsito mais intenso durante esta tarde. Ela seguiu pela BR-101 em direção aos shoppings, no bairro Candelária.

Na BR-101, os manifestantes estavam na pista principal no sentido Parnamirim e a Polícia Rodoviária Federal canalizou o tráfego de veículos pela via marginal.

Implantação do piso

Os profissionais cobram a implantação do piso salarial nacional da categoria. Por conta da paralisação de 24h, foi mantido o percentual de 30% da mão de obra, segundo o sindicato. Além disso, os atendimentos de urgência e emergência continuam ocorrendo, segundo a entidade.

Segundo o presidente do sindicato, Luciano Cavalcanti, o estado tem cerca de 46 mil profissionais de enfermagem, considerando enfermeiros, técnicos e auxiliares. Somente enfermeiros, são 16 mil.

Ainda de acordo com ele, há um indicativo de greve para o dia 10 de março, caso uma solução não seja apresentada.

Lei nacional

A lei aprovada e sancionada em agosto do ano passado foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal em setembro até que sejam apontados os impactos da medida nos orçamentos dos estados e municípios e na prestação dos serviços.

O texto do projeto, aprovado pela Câmara e pelo Senado, fixou em R$ 4.750 o piso nacional de enfermeiros dos setores público e privado – valor que serve de referência para o cálculo do mínimo salarial de técnicos de enfermagem (70%), auxiliares de enfermagem (50%) e parteiras (50%).

Enfermeiros: R$ 4.750

Técnicos de enfermagem: R$ 3.325

Auxiliares de enfermagem: R$ 2.375

Parteiras: R$ 2.375

Vídeos mais assistidos do g1 RN

valipomponi