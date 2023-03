L’Europa paradiso dei NFT? L’approccio sembrerebbe essere, per quanto possibile, più razionale almeno in Germania, dove il regolatore dei mercati BaFin si è espresso su toni piuttosto concilianti sui token non fungibili. Il tutto è contenuto all’interno di una nota esplicativa che conferma che non si può parlare, almeno automaticamente, …

L’articolo Protezione per NFT dalla CONSOB tedesca | Cosa ha detto BaFin proviene da Criptovaluta.it®.

valipomponi