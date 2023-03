prouni-2023:-candidatos-relatam-instabilidade-no-acesso-aos-resultados;-mec-diz-que-‘trabalha-para-garantir-consulta-efetiva’

Por volta das 13h, internautas passaram a relatar que o sistema estava sendo normalizado. Antes disso, foram horas de instabilidade que não permitia aos alunos acessar o sistema e conferir sua classificação. Sala de aula

Embora alguns participantes do Programa Universidade Para Todos (Prouni ) tenham conseguido acessar o resultado na madrugada desta terça-feira (7), houve relatos nas redes sociais de instabilidade no sistema durante a manhã.

Alunos afirmavam que, mesmo com o botão de acesso ao resultado disponível no portal http://acessounico.mec.gov.br/prouni, não conseguiam chegar à página do resultado. Para outros, o botão nem chegava a ficar disponível.

Por volta das 13h10, internautas passaram a relatar que tinham conseguido acessar o site.

Procurado pela reportagem, o Ministério da Educação (MEC) informou mais cedo que a Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do MEC trabalhava para “garantir a consulta efetiva aos resultados do Prouni”.

Ainda segundo o MEC, a pasta atuava “em monitoramento contínuo para minimizar quaisquer inconvenientes aos estudantes”.

O Prouni é uma iniciativa do governo federal que oferece bolsas de estudo parciais (50%) ou integrais (100%) em instituições particulares de ensino superior.

Alunos reclamam de instabilidade no sistema do Prouni 2023.

Alunos reclamam de demora na disponibilização do resultado do Prouni 2023.

Alunos reclamam de instabilidade no site do Prouni.

Mais de 570 mil estudantes se candidataram a 290 mil bolsas de estudo, que podem ser integrais (cobrindo 100% da mensalidade) ou parciais (50%).

O prazo para comprovar a documentação junto às faculdades vai até o dia 16 de março. O resultado da segunda chamada sairá no dia 21.

Também nesta terça começou o prazo de inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 2023 do primeiro semestre. Os candidatos devem se inscrever no portal do Fies. Os estudantes inadimplentes com o Fies acumulam R$ 11 bilhões em dívidas atrasadas.

Requisitos para o ProUni

Para se inscrever, o candidato precisa ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 ou 2022 e obtido média mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento e nota superior a zero na redação.

Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve ainda ter renda familiar bruta mensal per capita de até um salário mínimo e meio (R$ 1.953 por pessoa).

Para as bolsas parciais, o limite da renda familiar bruta mensal per capita é de três salários mínimos (R$ 3.906 por pessoa).

Além disso, é preciso atender a pelo menos um dos pontos abaixo:

Ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública;

Ter cursado o ensino médio completo em escola privada como bolsista integral;

Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral;

Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada com bolsa parcial ou sem a condição de bolsista; ou

Ter cursado o ensino médio completo em escola privada com bolsa parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista;

Ser pessoa com deficiência, na forma prevista na legislação; ou

Ser professor da rede pública de ensino, exclusivamente para os cursos de licenciatura e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica.

Cronograma do Prouni do 1º semestre

Inscrições: 28 de fevereiro a 3 de março

Resultado da 1ª chamada: 7 de março

Comprovação das informações: 7 a 16 de março

Resultado da 2ª chamada: 21 de março

Comprovação das informações da 2ª chamada: 21 a 30 de março

Lista de espera: 5 a 6 de abril

Resultado da lista de espera: 10 de abril

Comprovação das informações: 10 a 19 de abril

