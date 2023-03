Prouni 2023: pré-aprovados na 1 ª chamada têm até esta quinta para comprovar informações

Autenticação dos dados pode ser feita de forma virtual ou presencial nas universidades para as quais foram pré-selecionados. Etapa é indispensável para o processo de matrícula na instituição de ensino superior. Prouni 2023

Foto: Emily Santos/g1

Os candidatos pré-aprovados na primeira chamada do Programa Universidade Para Todos (Prouni) têm até esta quinta-feira (16) para comprovar as informações prestadas no ato de inscrição.

A autenticação dos dados pode ser feita de forma virtual ou presencial nas instituições para as quais foram pré-selecionados, conforme orientações de cada universidade.

O Prouni seleciona candidatos para bolsas parciais (50%) e integrais (100%) em universidades particulares. Um dos critérios de seleção é o desempenho dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Para garantir a bolsa parcial ou integral, o candidato deve possuir renda familiar de 1,5 a 3 salários mínimos por pessoa. O certificado de conclusão do ensino médio em escola pública também é obrigatório.

A lista completa de documentos deve ser informada pela instituição. Quem não concluir esta fase não consegue participar de eventual etapa complementar de seleção ou efetuar a matrícula e perde a bolsa.

Cronograma do Prouni

Comprovação de informações da primeira chamada: 7 a 16 de março.

Resultado da segunda chamada: 21 de março.

Comprovação de informações da segunda chamada: 21 a 30 de março.

Prazo para manifestar interesse na Lista de Espera: 5 e 6 de abril.

Divulgação do resultado da lista de espera: 10 de abril.

Vittorio Rienzo