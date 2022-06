Prova a rapire due bambine al parco giochi, Una donna le salva: “Così mi hanno chiesto aiuto, ho capito il segnale”

Ha provato a rapire due bambine ma è stato fermato da una donna. David Daniels, di 37 anni, è stato fermato e arrestato per abusi su minore e rapimento in Florida, nella contea di Hillsborough, negli Usa. L’uomo avrebbe avvicinato due bambine e le avrebbe costrette a seguirlo probabilmente con l’intento di rapirle, ma le piccole sono riuscite a lanciare dei segnali a una donna che lo ha denunciato.ì

L’uomo, dopo aver inseguito le bambine, ha provato un approccio verbale inizialmente, poi le ha cinte al collo e ha provato a trascinarle via. Una passante ha però assistito alla scena ed è immediatamente intervenuta notando la diffidenza delle piccole. La donna ha allertato la polizia e per il rapitore sono scattate le manette. «Una delle bambine mi diceva: ‘Per favore, aiutami, questo non è mio padre’», ha riferito la testimone che si è avvicinata al 37enne con una scusa.

La donna ha provato a trattenerlo per evitare che scappasse, poi si è allontanato, colpendo anche una delle due bambine, ma la testimone ha continuato a seguirlo fino all’arrivo degli agenti. «Non sono un’eroina», ha spiegato, «ho fatto quello che spero che qualcuno possa fare per i miei figli se ci fosse bisogno».

