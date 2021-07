Prova questa ricetta e non friggerai mai più una melanzana

Ecco una ricetta facile, veloce e sfiziosa per preparare un contorno di melanzane davvero ghiotto. Provala e ti leccherai i baffi! Scopriamo come si prepara

Foto di Majid Derakhshan da Pixabay

Il contorno è la parte del pasto che ci mette di più in crisi. Tendiamo sempre a fare le stesse cose, sia per pigrizia e sia per mancanza di fantasia e voglia. E se vi dicessi che c’è una ricetta gustosissima per preparare un ottimo contorno di melanzane in pochissimi minuti e senza troppi sforzi? Se siete curiosi, non vi resta che dedicarci qualche minuto del vostro tempo! Vediamo insieme gli ingredienti ed il procedimento per realizzare una pietanza che conquisterà anche i palati più esigenti.

Come preparare uno sfizioso contorno di melanzane in pochissimi minuti: la ricetta

Prova la ricetta di questo contorno ghiottissimo e non friggerai mai più una melanzana. Il procedimento è facile e veloce, alla portata di tutti quanti anche dei meno abili in cucina.

Foto di jacqueline macou da Pixabay

Gli ingredienti che vi servono sono:

2 melanzane

qualche cucchiaio di passata di pomodoro

basilico q.b.

provola affumicata q.b.

sale, pepe q.b.

olio evo q.b.

1 spicchio aglio

1/2 cucchiaino curcuma

Iniziate versando in una ciotolina il sale, il pepe, la curcuma, l’aglio tritato, il basilico finemente sminuzzato e l’olio evo. Mescolate il tutto e lasciate insaporire. Nel frattempo, lavate e tagliate a fette le melanzane nel senso della larghezza. Lo spessore deve essere di circa 1,5 cm.

Fate delle incisioni sui entrambi i lati della fettina, sistematele su una teglia rivestita con carta da forno e spennellateci il composto precedentemente preparato. Ora, infornate in forno preriscaldato a 180° per circa 15 minuti. Trascorso il tempo, sfornate e farcite con un po’ di salsa di pomodoro e la provola tritata.

Infornate di nuovo per altri quindici minuti. Non appena le melanzane saranno cotte ed il formaggio sciolto, sfornate e lasciate intiepidire. A questo punto, non vi resta che mangiare e gustare questo contorno delizioso e saporito.

Buon appetito a tutti!