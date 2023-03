Provas do concurso da Guarda Metropolitana serão aplicadas neste domingo (2); confira os locais

Portões vão fechar às 14h e candidatos devem chegar uma hora antes. Certame oferta 100 vagas, sendo 50 para preenchimento imediato e 50 para cadastro reserva. Guarda Metropolitana de Palmas

Lia Mara/Prefeitura de Palmas

Os mais de 15 mil inscritos que vão concorrer às vagas do concurso da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP) farão as provas neste domingo, 2 de abril, em Palmas. Ao todo, 18 unidades, entre escolas estaduais, municipais e universidades vão receber os candidatos. (veja a lista no fim da matéria).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

O concurso foi lançado em dezembro de 2022 e são ofertadas 100 vagas, sendo 50 para preenchimento imediato e 50 para cadastro reserva. O salário inicial é de R$ 3.440,77 e gratificação por se tratar de atividade perigosa.

Os portões dos locais vão fechar às 14h, mas o edital orienta que os inscritos cheguem com uma hora de antecedência, para evitar situações que os impeçam de fazer a etapa.

O candidato deve consultar o local onde irá fazer a prova no site da Fundação Vunesp, banca responsável pela realização das etapas.

Consulte os locais de prova aqui.

Confira as orientações aqui.

LEIA TAMBÉM:

Concurso da Guarda Metropolitana já tem mais de 17 mil candidatos; inscrições vão até 2 de fevereiro

Inscrições para o concurso da Guarda Metropolitana começam no dia 19 de dezembro; salário passa de R$ 3,4 mil

Documento pessoal deve ser apresentado na entrada e o candidato precisa ceder cópia manuscrita de frase que constará na lista de presença, para que, se for preciso, passe por exame grafotécnico. Será permitido o uso de caneta de tinta preta.

A prova terá duração de três horas e o candidato poderá deixar o local somente duas horas depois do início da aplicação. Serão 50 questões objetivas de múltipla escolha, com quatro alternativas cada, sendo apenas uma correta.

A prefeitura lembra que transporte público estão gratuitas aos fins de semana, que poderá facilitar a locomoção aos locais de prova.

Veja onde as provas vão ser aplicadas

Centro Uni. Luterano de Palmas Ceulp/Ulbra

Universidade Federal do Tocantins

Centro Universitário Católica do Tocantins

EM Beatriz Rodrigues da Silva

EE Professora Elizângela Glória Cardoso

ETI Almirante Tamandaré

Em Eurídice Ferreira de Mello

ETI Escola Municipal de Tempo Integral Luiz Gonzaga

Ace Colégio Estadual Dom Alano Marie Du Noday

ETI Escola Mun do Tempo Integral Anísio Spínola Teixeira

Centro de Ensino Medio Tiradentes

Colégio Estadual São José

Colégio da PM do Tocantins – Unidade (Sen Antonio L. Maya)

Colégio Militar do Estado do Tocantins – Unidade I – Bl A

Colégio Ulbra Palmas

Cem Castro Alves

Eti Pe Jósimo Tavares

Cem Santa Rita de Cássia

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Vito Califano