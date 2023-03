Provas do concurso dos Bombeiros serão aplicadas neste domingo (12) em Palmas

Aplicação será em nove escolas, durante a manhã e tarde. Os candidatos devem chegar com uma hora de antecedência. Corpo de Bombeiros do Tocantins

As provas do concurso do Corpo de Bombeiros do Tocantins serão aplicadas neste domingo (12) para quase 8 mil inscritos. São nove locais de prova em Palmas e os candidatos devem chegar com uma hora de antecedência.

A consulta dos locais de aplicação foi liberada apenas para os próprios candidatos, no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos (Cebraspe). Confira os horários:

Prova Oficial – Manhã: 8h

Prova Praça – Tarde: 15h

Ao todo são ofertadas 110 vagas, sendo 10 para oficial cadete e as outras 100 para aluno praça. O salário inicial para os cargos vai de R$ 1.836,05 a R$ 5.297,71. Confira o que pode e o que não pode levar para a prova.

Concorrência

A concorrência para o cargo de oficial ficou em 140.60 por vaga, contando candidatos homens e mulheres. Se forem considerados apenas os candidatos do sexo masculino, serão 118.56 disputando cada uma das nove vagas de oficial. A única vaga destinada para oficial feminino terá 339 candidatas na disputa – maior concorrência do concurso.

No caso de praças, a demanda total será de 65.72 por cada cargo. No caso dos homens, serão 4.866 disputando 90 vagas, ou seja, uma concorrência de 54.07. As dez vagas de praça feminino tiveram 1.706 inscritas e a concorrência será de 170.60.

O concurso

Esse é o segundo concurso para os bombeiros realizado pelo Tocantins no período de dois anos. A Cebraspe foi contratada em novembro do ano passado. A expectativa da organização era receber pelo menos 20 mil inscrições, sendo 16 mil para nível médio e quatro mil para superior.

O último concurso realizado para preencher vagas no Corpo de Bombeiros aconteceu em 2021 e ofertou 100 vagas para soldado praça e 15 para oficial. Mais de 15 mil pessoas se inscreveram. Para seleção anterior, os salários variavam até R$ 4.805,62.

