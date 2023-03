provedora-de-internet-tem-20-vagas-de-emprego-em-barretos,-sp;-veja-como-se-inscrever

Oportunidades são para áreas de teleoperador de suporte e call center. Processo seletivo é presencial. A empresa Desktop, provedora de internet via fibra óptica que atua em mais de 140 cidades, está com 20 vagas disponíveis de emprego em Barretos (SP). Os cargos são de teleoperador de suporte e de call center.

O cadastro deve ser feito pela internet e o processo seletivo acontece por meio de entrevistas presenciais.

Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp no número 0800 770 0039 ou pelo email rh@netbarretos.com.br.

Quais os requisitos?

Para concorrer às vagas, é preciso ter ensino médio completo, disponibilidade de seis horas por dia e seis dias na semana, conhecimento básico em informática e na área de atendimento ao cliente.

Quais as responsabilidades do cargo?

Os contratados realizarão atendimento ao cliente, esclarecer dúvidas e analisar as informações transmitidas, visando solucionar a questão técnica relatada, registrar todas as demandas recebidas durante os atendimentos, para geração de relatórios, a fim de identificar e prevenir eventuais problemas.

Benefícios do cargo

Além da remuneração, a companhia oferece:

vale refeição;

vale transporte;

assistência médica;

50% de desconto no serviço de internet;

convênio com farmácia.

