Provocação causa briga generalizada durante torneio de futsal em Terra Roxa, SP; VÍDEO

Confusão começou após jogador comemorar gol com torcida adversária em quadra municipal. Briga se estendeu para lado de fora. Jogo de campeonato de futsal tem briga generalizada em Terra Roxa, SP

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra uma confusão generalizada durante um torneio amador de futsal em uma quadra municipal na Rua Pedro Orlando, em Terra Roxa (SP). (assista acima)

A briga ocorreu na noite de sexta-feira (27) e teria começado após um jogador ter provocado a torcida adversária durante a comemoração de um gol, segundo informações apuradas pela EPTV, afiliada da TV Globo.

A confusão acabou se estendendo para o lado de fora da quadra. Pelas imagens é possível ver homens e mulheres trocando socos e tapas.

De acordo com boletim de ocorrência (BO), umas das vítimas procurou a Polícia Militar (PM) e, na sequência, foi encaminhada ao Pronto-Socorro da cidade.

Ela não teve o estado de saúde divulgado. A Prefeitura de Terra Roxa foi procurada, mas não havia enviado posicionamento até a última atualização do texto. A ocorrência deve ser investigada pela Polícia Civil.

Briga generalizada ocorreu em quadra municipal de Terra Roxa, SP

