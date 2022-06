La provola alla pizzaiola è un secondo piatto facile e veloce da preparare, pronto in dieci minuti. La ricetta e la preparazione sono davvero semplici, basta preparare un gustoso sughetto, tagliare la provola a fette, immergerle del sughetto, e farle ammorbidire quel tanto che basta per farle filare, senza fondersi.

L’ideale sarebbe quello di comprare la provola il giorno prima, lasciarla asciugare in frigo, poi tagliarla a fette per cucinarla. Non siate avari con la preparazione del sugo, che potete tranquillamente usare per condire la pasta, oppure per una gustosa ed abbondante scarpetta.

Provola alla pizzaiola

Ingredienti:

500 gr di provola

1 barattolo di pomodorini (potete sostituire i pomodorini, con il passato, la polpa e/o i pelati)

1 spicchio d’aglio

Olio evo

Sale

Origano

Basilico

Procedimento:

In una capiente padella, mettete un giro d’olio evo, unite lo spicchio d’aglio, e i pomodorini, fate insaporire il tutto, regolate di sale. Unite le foglioline di basilico spezzettate e l’origano, mescolate bene, lasciate cuocere per qualche minuto.

Nel frattempo tagliate la provola a fette non troppo sottili.

Eliminate l’aglio dal sugo e unite le fette di provola, fatele cuocere per un minuto,

poi giratele delicatamente, coprite e fate cuocere per un paio di minuti.

Spegnete la fiamma, lasciatele ancora un minuto prima di servirle. Mi raccomando la provola alla pizzaiola deve essere servita calda e filante, e non dimenticate il pane per la scarpetta.

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef

e metti un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

L’articolo Provola alla pizzaiola, il piatto dell’estate con un tocco di sapore unico proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.