Provvedimento urgente a Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri sbattuto fuori. “Costretti a farlo”. Cos’è successo

Tira una brutta aria a Uomini e Donne dopo l’ultima puntata mandata in onda. Sta per cambiare tutto nel dating show, che succede? Sembra davvero arrivato il momento per il dating show di cambiare tutto. Scopriamo insieme che cosa sta succedendo negli studi di Uomini e Donne. L’ultima puntata che è andata in onda ha scatenato davvero un mare di polemiche.

Innanzitutto il pubblico ha notato un’atmosfera stranissima vista l’assenza di Gianni Sperti. Dagli spoiler delle puntate registrate in anticipo, sapevamo che l’opinionista non sarebbe stato presente in studio, ma non immaginavamo che Tina Cipollari ne avrebbe approfittato così tanto. La divertentissima opinionista infatti era da sola per una volta a scagliarsi contro la coppia non coppia di Ida e Riccardo.

La Cipollari detesta Ida e anche per Riccardo sono state stavolta riservate parole durissime. Nessuno é potuto intervenire come fa Gianni Sperti solitamente a favore della Platano e in studio si è scatenato il finimondo. Non è nulla però in confronto a quello che si è scatenato dai divani di casa degli spettatori, che stavano guardando il dating show. Forse per il programma Uomini e Donne di Maria de Filippi è arrivato il momento di cambiare veramente tutto.

Uomini e Donne: il cavaliere deve andarsene

Davanti a quello che è andato in onda nell’ultima puntata di Uomini e Donne, tutti hanno notato che Ida Platano fosse molto provata a causa di Riccardo Guarnieri. Peccato però che la coppia continui a non trovare un punto di incontro e le loro strade, che si sono divise già molto tempo fa, rimarranno probabilmente separate. Entrambi infatti stanno conoscendo e frequentando altre persone, ma nonostante tutto Maria De Filippi cerca sempre di farli riavvicinare o perlomeno dialogare senza ferirsi reciprocamente.

Quando però Tina Cipollari si è scagliata contro Riccardo Guarnieri, il pubblico da casa ha emesso la sua sentenza: “Ci avete costretto a non guardare più il programma”. Buona parte del pubblico non desidera più la presenza di Guarnieri in studio. Il cavaliere è entrato nel mirino di moltissimi utenti che sui social network si sono scatenati contro di lui. La situazione è delicatissima, perché il pubblico si è rivoltato in maniera massiccia, e ciò significa solo una cosa: é ora di fare un passo indietro e probabilmente Riccardo Guarnieri sarà gentilmente invitato a lasciare Uomini e Donne.

È davvero possibile che Maria De Filippi scelga di sbatterlo fuori? Manca davvero pochissimo alla fine della programmazione di Uomini e Donne, pertanto il pubblico si aspetta che da settembre ci sia un turnover totale del parterre, Guarnieri compreso.

