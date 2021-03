prus-martin,-pane-allo-zenzero,-crumble-alle-noci-e-granita-brule’

Ce l’ho fatta!!! Non so come, ma sono riuscito a trovare una serata libera da dedicare alla mia passione, la cucina ovviamente! Navigando sul web ho trovato questo interessantissimo contest Bello & Buono…organizzato dal magazine Taste & More http://tastemoremagazine.blogspot.it/. Sposa perfettamente la mia filosofia riguardo il mondo del cibo…si mangia prima con gli occhi e poi con la bocca. Ho deciso di realizzare una ricetta che nasce nel mio territorio: le prus martin. Ho giocato sui colori, e su diverse consistenze e temperature. Un esplosione di sensazioni: la pera calda, la granita al brule’ fredda, la croccantezza del crumble, la freschezza della menta, il piccantino del pepe e dello zenzero, la morbidezza del mascarpone, l’acidità dei fiori di campo e del vino.

Ricetta per 2/4 persone Pane allo zenzero: 150 g. di farina 00 1 bustina di lievito per dolci in polvere 1 cucchiaino di cannella in polvere 1/2 cucchiaino di sale fino 1/2 cucchiaino di pepe 1 cucchiaino di zenzero in polvere 1/4 cucchiaino di chiodi di garofano in polvere 120 g. di burro 100 g. di zucchero di canna 200 g. di miele di melassa 5o gr di zenzero candito tritato finemente 2 uova 6 cl. di latte intero 6 cl. di yogurt intero Pere: 500 ml di Vino rosso Barolo 70 grammi di zucchero semolato 1 pz di anice stellato 1 Stecca di cannella 1stecca di vaniglia diviso 4 pere 75 grammi di farina 2 cucchiaini di zenzero in polvere 1/2 cucchiaino di cannella in polvere Crumble di noci: 25 grammi di burro 25 grammi di zucchero 25 grammi di farina 75 grammi di noci Solo da servire: 30 grammi mascarpone menta q.b. fiori di campo

Preparazione Pane allo zenzero Preriscaldate il forno a 175 gradi. Imburrate una teglia quadrata con lato di 23 cm. Setacciate i primi 7 ingredienti in una ciotola. Montate il burro con lo zucchero usando uno sbattitore fino ad ottenere un composto soffice e spumoso. Incorporate il miele e lo zenzero candito tritato. Incorporate anche le uova sempre sbattendo, il latte e lo yogurt. Versate l’impasto nella teglia e livellatelo. Cuocete nel forno caldo per circa 50 minuti, o comunque fino a quando il pan di zenzero inizia a ritirarsi dalle pareti della teglia ed è elastico al tatto. Lasciatelo raffreddare nella teglia. Pere Mettere vino, zucchero, anice stellato, cannella e vaniglia in una casseruola adatta per le pere in posizione verticale, l'una attaccata all'altra. Accendete il fornello a fuoco medio e cuocete, mescolando, per due minuti fino a quando lo zucchero si scioglie. Aggiungete le pere, in posizione verticale e portate ad ebollizione. Abbassate la fiamma e coprite la casseruola con un coperchio. Cuocete per circa 30 minuti. Trasferire le pere in una ciotola e mettete da parte. Granita Brule' Prendete 300 ml del liquido di vino rosso e mettetelo in un contenitore poco profondo . Quando il liquido comincerà a congelare, raschiate con una forchetta per ottenere la granita. Rimettetela da parte nel congelatore fino al momento dell'impiattamento. Crumble alla noci Per il crumble, tritate finemente la metà delle noci in un robot da cucina. Aggiungere la farina, il burro e lo zucchero e tritate fino ad ottenere una macinatura grossolana. Stendete il mix di crumble su una teglia e mettete in forno a 180° per una 10 di minuti. Togliere dal forno e mettere da parte. Siete pronti per impiattare. Spalmate al centro del piatto la riduzione di vino rosso. Mettete una/due pere calde su ogni piatto. Disponete qualche pezzo di pane allo zenzero e il crumble di noci. Disponete una quenelle di mascarpone tra le due pere. Raschiate un po' di granita brule' intorno alla pera, decorate con qualche fogliolina di menta e fiori di campo.

