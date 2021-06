ps5-e-xbox:-non-solo-le-console,-ora-arrivano-anche-le-sneakers

Famose per la produzione delle console da gioco più diffuse al mondo, ecco che Sony e Microsoft si allontanano un po’ dal mondo dell’elettronica d’avanguardia, fatta di processori, hard disk, controller e cavi, e si lanciano nel mondo della moda: più precisamente nel mondo delle sneakers. Infatti, entrambe le società hanno stipulato degli accordi di partnership con i due brand di sneaker più famosi al mondo, e nel 2021 potremo goderci una collezione di Nike in collaborazione con PlayStation 5 e una di Adidas in collaborazione con Xbox.

Le sneakers a tema Xbox, realizzate in collaborazione con Adidas, sembra che possano arrivare entro la fine dell’anno. Secondo un nuovo rapporto di Complex, almeno quattro versioni di scarpe Xbox sono previste per il 2021. Il rapporto afferma che i documenti trapelati da Adidas rivelano un progetto work-in-progress per realizzare un intero gruppo di scarpe a tema, dopo l’uscita della nuova console Xbox Series X . Non sorprende che i colori, probabilmente, saranno nero, bianco e verde neon e le sneakers presenteranno il classico logo Xbox ben visibile sul tallone.

Foto: Ufficio Stampa

Il primo paio di scarpe uscirà a giugno e saranno una versione promozionale del nuovo stile Forum Tech Boost di Adidas. Quindi, in ottobre, usciranno due paia di Forum Mid di Adidas a tema Xbox, seguite da un altro modello in stile Forum Tech Boost a novembre. Il rapporto afferma anche che altre scarpe a tema Xbox arriveranno nel 2022. E comunque, nel caso in cui ve lo steste chiedendo, le scarpe arriveranno in scatole verdi con il marchio Xbox. Non si sa ancora nulla però per quanto riguarda il prezzo.

Ma l’azienda statunitense non è l’unica ad aver pensato ad una collaborazione con un famoso brand di sneakers: le immagini che mostrano due paia di sneakers a tema PlayStation 5 firmate Nike in collaborazione Paul George sono apparse su Instagram a fine marzo, e l’ala dei L.A. Clippers ne ha già indossate una coppia bianca in una partita di regular season.. Nike ha annunciato che questa scarpa PG 5 “PlayStation 5” sarà in vendita con un prezzo al dettaglio di 120 dollari.

Famose per la produzione delle console da gioco più diffuse al mondo, ecco che Sony e Microsoft si allontanano un po’ dall’elettronica.

In regioni “selezionate” potreste essere in grado di mettere le mani su un paio di queste scarpe a partire dal 14 maggio, mentre verranno rilasciate in Nord America il 27 maggio. Non si sa quanto l’offerta sarà estesa in termini di numeri, anche se saranno in vendita tramite il sito internet Nike.com

Secondo Nike e Sony, i designer di entrambe le società hanno collaborato strettamente per la realizzazione di queste scarpe, ancora prima che la console fosse annunciata. In quanto tali, si sono affidati alla “visione artistica e all’etica creativa” del direttore artistico di SIE (Sony Interactive Entertainment) Yujin Morisawa per PS5 per avere l’ispirazione per le le scarpe, che presentano forme PlayStation lungo la tomaia e riferimenti al design della PS5 sulla tomaia e sulla suola.