Pse duhet të vizitoni Dubain?

Dubai është një qytet modern i vendosur në Emiratet e Bashkuara Arabe, i njohur për arkitekturën e tij moderne, destinacionet luksoze dhe projektet ambicioze të zhvillimit.

Nëse keni të planifikuar të vizitoni Dubain por nuk jeni të sigurt se cilat janë vendet që ja vlen për ti vizituar, atëherë ketu mund ti gjeni disa.

Dubai është shtëpia e rekordeve botërore, të njohësh mrekullitë dhe ndërtesat magjepsëse të saj është një domosdoshmëri sepse ka shumë për të parë.

Këtu janë disa nga arsyet pse duhet me vizitu qytetin e Dubait:

Ndërtesa më e lartë në botë – Burj Khalifa

Me nje lartësi prej 828 metrash, Burj Khalifa është ndërtesa më e lartë në botë dhe ofron pamje spektakolare të qytetit nga kuverta e vëzhgimit në katin e 124-të.

Për një kohë vërtet të veçantë, vizitorët mund të zgjedhin të qendrojnë për të shijuar një turne të mbushur me atë që ju vjen në mendje.

Një ashensor i shpejtë i dërgon vizitorët lartë për të parë brenda një minuti Dubain nën këmbët e tyre. Me pamjen e qytetit, bregut të detit dhe ishujve artificial “Palma” dhe “Bota” të lënë pa frymë.

Hoteli ‘ikonë’ ne botë – Burj al Arab

Burj Al Arab është një hotel luksoz i vendosur në Dubai. Është një nga ndërtesat më ikonike dhe më të njohura në Dubai, e njohur për formën e saj mbetet fotoja më e kërkuar për tu fiksuar me kamerën tuaj me arkitekturën mahnitëse.

Hoteli është ndërtuar në një ishull artificial dhe qëndron në një lartësi prej 321 metrash, duke e bërë atë një nga hotelet më të lartë në botë.

Burj Al Arab është i njohur për luksin e tij të bollshëm dhe shërbimin e jashtëzakonshëm, me veçori të tilla si shërbëtorë privat, makina Rolls Royce me shofer dhe një platformë uljeje me helikopter.

Parku ujor më i mirë në botë – Wild Wadi Waterpark

Ngjitur me hotelin Burj Al-Arab, gjendët parku ujor më i mirë në botë. Wild Wadi Waterpark ofron me shume se 30 bukuri ujore për të gjith vizitoret pa dallim moshe.

Parku ujor Wild Wadi është i njohur për udhëtimet e tij emocionuese, duke përfshirë rrëshqitjet e ujit, një pishinë me valë, një shesh lojrash me ujë për fëmijë, një rrëshqitje me shpejtësi të lartë që arrin deri në 80 kilometra në orë dhe një rrëshqitje uji me kthesa të larta në formë tornado.

Qendra tregtare më e madhe në botë – Dubai Mall

Dubai Mall është një qendër e madhe tregtare e vendosur në Dubai, Emiratet e Bashkuara Arabe.

Me mbi 1200 dyqane, restorante dhe opsione të ndryshme argëtimi. Qendra përmban një gamë të gjerë markash luksoze si dhe disa atraksione të tilla si një park tematik i brendshëm, një shesh patinazhi në akull, një kompleks kinemaje dhe një akuarium.

Është gjithashtu shtëpia e shatërvanit të Dubait, i cili është një atraksion popullor që përmban një shfaqje koreografike të ujit të vendosur në muzikë. Qendra tërheq miliona vizitorë çdo vit dhe është një destinacion popullor si për blerje ashtu edhe për argëtim.

Ishujt artificialë më të bukur në botë – “Palm Jumeirah”

Ishujt artificialë më të famshëm dhe më të bukur në botë, Palm Jumeirah janë një seri prej tre ishujsh të krijuar nga njeriu në formë palmash dhe ndodhen në brigjet e Dubait.

Ishujt u ndërtuan duke përdorur rërë dhe shkëmbinj të gërmuar dhe kërkonin përpjekje të gjera inxhinierike dhe ndërtimore.

Keta ishuj jane bere shtëpia e hoteleve të shumta luksoze, vendpushimeve dhe pronave rezidenciale, si dhe qendrave tregtare dhe argëtuese. Ishujt ofrojne jo vetem vila ekskluzive por edhe shume hotele luksoze perfshire One & Only Atlantis dhe “Palm Resort”.

