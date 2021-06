PSEUDOPANDEMIA – UN’OTTIMA ANALISI

Il Covid 19 era ed è una pseudopandemia . Era la grossolana esagerazione della minaccia rappresentata da una malattia respiratoria a bassa mortalità, paragonabile all’influenza.

La pseudopandemia era un’operazione psicologica (psy-op) progettata per terrorizzare il pubblico. L’obiettivo era quello di abituare le persone al sistema draconiano di oppressione del governo, familiarizzandole con i meccanismi di uno stato di biosicurezza.

La pseudopandemia era basata su una malattia simil-influenzale che, indipendentemente dalla sua origine, non era e non è una malattia che può essere legittimamente considerata la causa di una “pandemia”. L’unico modo per definirlo tale era rimuovere ogni riferimento alla mortalità dalla definizione dell’Organizzazione mondiale della sanità.

Il COVID 19 è una malattia che ha un profilo di distribuzione dell’età della mortalità indistinguibile dalla mortalità standard. A differenza dell’influenza, che ha un impatto sproporzionato sui giovani, in termini di minaccia alla vita, il COVID 19 era ed è una malattia del tutto insignificante.

Se non fosse stato per la teatralità politica e la propaganda dei media mainstream, iniziata in Cina, nessuno, al di fuori della professione medica e dei malati di COVID 19, avrebbe fatto commenti su questa malattia.

L’illusione di servizi sanitari sopraffatti è stata creata riducendo in modo massiccio la loro capacità e i livelli di personale e contemporaneamente riorientando l’assistenza sanitaria per trattare tutti coloro che presentavano una malattia respiratoria come portatori di peste virale.

In realtà la pseudopandemia ha registrato livelli insolitamente bassi di occupazione dei letti d’ospedale. Tuttavia, a causa delle politiche e delle procedure aggiuntive accumulate su di loro, i servizi sanitari sono stati gettati nel caos.

Questo è stato combinato con l’uso di test, incapaci di diagnosticare qualsiasi cosa, come prova di un “caso” COVID 19 . Ciò ha consentito ai governi di tutto il mondo di fare affermazioni assurde sul livello di minaccia. Hanno fatto affidamento su dati falsi e dati spazzatura in tutto. Poiché la malattia sintomatica e la conseguente mortalità della malattia erano relativamente basse, hanno affermato che le persone senza alcun segno di malattia (gli asintomatici ) stavano diffondendo il contagio.

Questa era una misera sciocchezza. Non c’erano prove che gli asintomatici avessero contagiato qualcuno. Quelli a rischio di malattia grave erano la piccola minoranza di persone che avevano già gravi comorbilità, spesso dovute alla loro età.

Gli arresti domiciliari di massa (lockdown) e altre misure, come indossare le mascherine, sono state quindi utilizzate per aumentare il rischio di infezione, ridurre ampi livelli di immunità della popolazione e dare la falsa impressione di una straordinaria minaccia per la salute pubblica. La rimozione dell’assistenza sanitaria per ogni altra malattia, compreso il cancro e le cardiopatie ischemiche, insieme ai costi sanitari derivanti dall’aumento della privazione e delle politiche immunosoppressive, è stata quindi sfruttata per rafforzare l’illusione di una pandemia.

Ciò non significa che il COVID 19 non abbia ucciso persone, ma coloro che sono morti a causa della malattia erano una piccola percentuale del numero totale dichiarato. Il COVID 19 non ha avuto alcun impatto visibile sulla mortalità per tutte le cause. L’aumento al di sopra di una delle medie di mortalità a 5 anni più basse di sempre è stato causato principalmente dalla sospensione dei servizi sanitari, poiché un numero crescente di persone è morto nelle proprie case o in ambienti di cura sovraccarichi, senza ricevere le normali cure mediche.

Nonostante questi sforzi, la mortalità nel 2020 è stata ancora solo la nona più alta nei primi due decenni del 21° secolo e uno dei tassi di mortalità standardizzati per età più bassi negli ultimi 50 anni.

Il COVID 19 non ha presentato praticamente alcun rischio per le persone in età lavorativa e per niente rischiose per i giovani. Non c’erano prove che i bambini fossero o presentassero alcun rischio. La chiusura della scuola faceva parte della pseudopandemia psy-op. Hanno dato l’impressione fuorviante di un’emergenza e hanno fornito una giustificazione fraudolenta per la vaccinazione dei bambini.

La pseudopandemia è stata pianificata per portare alla completa trasformazione della nostra cultura e della nostra società. Ha irrevocabilmente cambiato il nostro rapporto con i governi, ha causato catastrofiche interruzioni economiche, ha bloccato il commercio globale e ha visto milioni di persone dipendenti dai sussidi governativi. La pseudopandemia è stata la chiave di volta per un colpo di stato globale.

Il nuovo apparato di biosicurezza pseudopandemica è progettato per controllare il nostro comportamento mentre siamo costretti a una trasformazione globale. Coloro che stanno dietro la pseudopandemia intendono cambiare il Sistema monetario e finanziario internazionale (IMFS) e stabilire una governance globale sotto forma di tecnocrazia. La tecnocrazia è un sistema neofeudale e totalitario basato su principi comunitari .

Ci verrà offerta l’illusione della democrazia partecipativa attraverso la nostra richiesta partecipazione e fede nella “società civile”. La società civile sarà uno “stakeholder” nella tecnocrazia. Tuttavia, alla società civile sarà consentito solo di perseguire politiche stabilite a livello globale.

La psicologia applicata è stata utilizzata durante la pseudopandemia per correggere il nostro “ambiente di scelta”. Siamo stati condizionati a credere che seguire le regole fosse la scelta responsabile e morale. In realtà il nostro comportamento veniva deliberatamente alterato per garantire la nostra conformità ai diktat dello stato di biosicurezza, preparando la società al passaggio alla tecnocrazia.

Il nuovo IMFS globale si basa sul commercio del carbonio ed è attualmente in costruzione un mercato obbligazionario da 120 trilioni di dollari. Gli asset vengono definiti in termini di Stakeholder Capitalism Metrics che valutano gli investimenti in base al loro punteggio ambientale, sociale e di governance (ESG).

Queste metriche sono state stabilite dal World Economic Forum in collaborazione con le banche centrali, la Bank for International Settlements (BRI) e altri stakeholder capitalisti, come la società di investimento BlackRock.

Il sistema globale delle banche centrali, guidato dalla BRI, sta “dirigendosi” finanziando direttamente la politica del governo. Hanno collegato la politica monetaria alla politica fiscale, il che significa il controllo finale di tutta la spesa pubblica da parte della BRI. Il Financial Services Board della BRI regola gli ESG e determina il valore delle attività finanziarie sostenibili .

In questo modo, la tecnocrazia globale faciliterà la continuazione del capitalismo clientelare, poiché solo le parti interessate giuste riceveranno il rating ESG approvato. Coloro che non lo faranno non saranno in grado di raccogliere il capitale di investimento di cui hanno bisogno e saranno costretti a chiudere l’attività.

“Andare direttamente” è iniziato prima che l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) dichiarasse una pandemia globale. Tutte le risposte economiche e finanziarie alla pseudopandemia , come il congedo e i pacchetti di supporto alle imprese, sono state concordate nell’ambito del piano “going direct” nell’agosto 2019.

Il cosiddetto stimolo economico del Quantitative Easing (QE) è una frode. Si basa sulla monetizzazione sfrenata del debito su una scala senza precedenti. I titoli spazzatura tossici delle istituzioni finanziarie sono stati portati nei bilanci delle banche centrali. Creando così livelli inimmaginabili di debito pubblico che non potranno mai essere ripagati.

Il denaro del QE, creato dal nulla, è stato pompato nei mercati finanziari per l’arricchimento continuo delle giuste parti interessate . La vasta espansione dell’offerta di moneta porterà a breve all’iperinflazione. La disoccupazione di massa che si verificherà a causa dell’austerità, causata sia dagli sbalorditivi livelli di debito che dalla nostra transizione verso un nuovo FMI, creerà stagflazione.

La nuova economia a zero emissioni di carbonio significherà austerità permanente per la maggioranza. Il Technate fornirà un reddito di base universale (UBI), o qualche variazione del concetto, da pagare in Central Bank Digital Currency (CDBC). Ciò significherà che nessuno avrà il proprio denaro, a parte gli stakeholder scelti , poiché tutte le transazioni saranno monitorate e controllate dalle banche centrali.

Coloro che si oppongono all’autorità neofeudale della società, stakeholder Technate e rifiutano di rispettare l’imposizione di obblighi di biosicurezza, avranno il loro CBDC limitato o spento. La pseudopandemia ha stabilito il quadro dello stato di biosicurezza che controllerà tutte le nostre vite. I passaporti vaccinali sono la porta d’accesso alla piena identità biometrica per ogni cittadino nel nuovo Technate normale .

Ci sarà richiesto di mostrare il nostro ID biometrico su richiesta. L’accesso a beni e servizi sarà monitorato e limitato come desiderato dal Technate. UBI e CBDC combinati con l’ID biometrico garantiranno la nostra conformità. I pianificatori centrali del Technate sorveglieranno il sistema controllato dall’IA che limiterà automaticamente le libertà di coloro che sfidano le regole decretate dagli stakeholder capitalisti .