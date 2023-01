Psicóloga do CDP de Mogi das Cruzes está entre presos por suspeita de participação em atos terroristas no DF

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, Ana Dantas trabalha na unidade desde janeiro do ano passado. Após ser presa em flagrante, ela teve a prisão preventiva decretada pelo Supremo Tribunal Federal. IMAGEM DE ARQUIVO: Homem usa extintor após invadir prédio durante ato golpista de 8 de janeiro de 2023

Adriano Machado / Reuters

Uma psicóloga que trabalha no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Mogi das Cruzes é a terceira pessoa do Alto Tietê a ser identificada como suspeita de participar dos atos golpistas que ocorreram em Brasília em 8 de janeiro. Ana Dantas aparece na lista de detidos da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seape) do Distrito Federal.

Após ser presa em flagrante, a profissional de 54 anos teve a prisão preventiva decretada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo (SAP) confirmou que a servidora atua no CDP de Mogi desde 14 de janeiro de 2022. A unidade instaurou procedimento para apurar o caso.

Ainda segundo a pasta, no momento, a servidora está recebendo faltas injustificadas por não comparecer ao trabalho e, assim que a unidade receber a documentação necessária, ela será afastada do exercício do cargo com prejuízo da remuneração, conforme o artigo do 70 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo.

A SAP também informou que na unidade não há outros funcionários que respondam a procedimento apuratório por participação nos atos do dia 8 de janeiro em Brasília. O g1 tenta localizar a defesa de Dantas.

LEIA TAMBÉM:

Professora de Mogi das Cruzes suspeita de participação em atos golpistas do DF tem prisão convertida em preventiva

Veja quem são os moradores e empresas do Alto Tietê suspeitos de envolvimento nos atos terroristas do DF

Confira a lista completa de presos preventivamente

Professora Sheila Mantovanni aparece em lista de bolsonaristas presos no DF

Redes Sociais/Reprodução

Além da psicóloga, a professora Sheila Mantovanni e o empresário Hedio Minoru Hiratuka, ambos de Mogi das Cruzes, também seguem presos preventivamente em decorrência dos atos golpistas. As duas mulheres estão custodiadas na Penitenciária Feminina do Distrito Federal. Já o empresário segue no Centro de Detenção Provisória II.

A situação dos detidos no Distrito Federal foi analisada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes. Ele considerou que as condutas ilícitas são “gravíssimas” e tiveram como objetivo “coagir e impedir o exercício dos poderes constitucionais constituídos”.

Os crimes apontados são os de:

atos terroristas, inclusive preparatórios;

associação criminosa;

abolição violenta do estado democrático de direito;

golpe de estado;

ameaça;

perseguição;

incitação ao crime.

Foram analisadas 1.459 atas de audiência relativas a 1.406 custodiados. No total, 942 pessoas tiveram a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva e 464 obtiveram liberdade provisória, mediante medidas cautelares, e poderão responder ao processo com a colocação de tornozeleira eletrônica entre outras medidas.

Nome de empresário que mora em Mogi das Cruzes aparece na lista de presos por atos terroristas em Brasília

Redes sociais/Reprodução

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

pappa2200