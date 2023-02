Psicólogo posta homenagem após 1º dia de aula da mãe na faculdade e vídeo viraliza: ‘Façam amizade com ela que a bichinha é tímida’

Pedro Henrrique Carlos, de 27 anos, fez surpresa para a mãe que entrou no curso de psicologia aos 48 anos e emocionou seguidores. Ana Flávia e Pedro Henrrique, mãe estudante de psicologia e filho psicólogo.

Cedida

Um homenagem postada em uma rede social viralizou e surpreendeu o psicólogo Pedro Henrrique Carlos, de 27 anos, e a mãe dele, Ana Flávia Carlos, de 48 anos, que moram na Zona Norte de Natal.

Pedro Henrrique fez um vídeo da surpresa que realizou, junto com a irmã, para recepcionar a mãe na volta do no primeiro dia de aula da faculdade de psicologia – um sonho antigo de Ana Flávia, que começou ser concretizado na última segunda-feira (13).

Foi uma comemoração simples, com uma pizza e papéis com frases espalhados pela casa. Pedro contou que quis compartilhar o vídeo com os seguidores, depois que perguntou à mãe se ela tinha feito alguma amizade e ela respondeu que não, por ser tímida.

“Meu perfil tem pouquíssimos seguidores, mas pensei em compartilhar pelo vínculo que tenho com muitas pessoas da área da psicologia. Pensei que poderia chegar aos colegas dela”, afirmou o filho.

“Se você está na turma dela faça amizade com ela que a bichinha é tímida. Olha como ela tava feliz no primeiro dia de aula”, disse o psicólogo na publicação.

Initial plugin text

Ana contou que ficou ansiosa no primeiro dia de aula e, por isso, não conversou com muitos colegas. Apesar disso, estava feliz por começar a realização do sonho.

“Eu fiquei muito ansiosa. Enquanto eu estava fazendo o processo de inscrição, foi tudo tranquilo, mas quando foi se aproximando o horário da aula eu fiquei muito nervosa”, disse.

A estudante contou que, nos dias seguintes, já começou a conversar com os colegas, mas não sabe se o vídeo chegou à turma da faculdade. A postagem não passou despercebida pelo perfil da universidade e pelo coordenador do curso, que responderam à publicação.

O vídeo teve mais de 500 mil visualizações e emocionou usuários da rede social: “Dos vídeos e histórias que aquecem o coração”, disse um. “Você não tem ideia do quanto esse post é importante. Eu estou em lágrimas aqui”, disse outra seguidora.

Mãe e filho falam sobre homenagem após primeiro dia de aula na faculdade e que viralizou

Sonho antigo

Ana Flávia contou que fez curso de magistério no ensino médio e, logo após concluir o segundo grau, começou a dar aula na mesma escola onde tinha estudado na infância. Ela teve Pedro Henrrique ainda com 19 anos de idade e os outros dois filhos durante a graduação em pedagogia.

Na sala de aula, ela desenvolveu o sonho de cursar psicologia, para ajudar crianças com dificuldade de aprendizagem. Tanto que ainda chegou a fazer uma pós-graduação em psicopedagogia. Porém, a graduação desejada foi deixada para depois. Ela disse que decidiu priorizou os filhos.

“Eu queria estar com eles. Então trabalhava um turno, colocava eles para estudar nesse mesmo horário, e ficava o resto do dia com eles. Mas agora eles já estão mais crescidos e posso me dedicar à faculdade”, conta. Os filhos mais novos são adolescentes, uma com 17 e outro com 15 anos.

Após 30 anos de sala de aula, Ana Flávia diz que, quando terminar a graduação, também quer trabalhar no atendimento psicológico de crianças.

Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN

valipomponi