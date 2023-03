Psicólogo transforma vivência com pacientes com câncer em HQ para retratar dores durante tratamento

Baseado em fundamentos do ‘Graphic Medicine’, quadrinho expõe sofrimentos físicos e emocionais de quem enfrenta câncer de cabeça e pescoço, ao mesmo tempo que informa sobre a doença. Trecho de “Desumano”, história em quadrinhos lançada por estudante da Unicamp

Ilustração de Batata sem Umbigo/Arquivo Pessoal

O psicólogo e aluno de doutorado em Clínica Médica da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da Unicamp, Daniel Paixão Pequeno, criou uma história em quadrinhos baseada em experiências que viveu no Ambulatório de Oncologia Clínica do Hospital de Clínicas (HC) da universidade.

A HQ, lançada na primeira semana de março, retrata a vida de um paciente com câncer de cabeça e pescoço. A obra “Desumano” conta com ilustração de Rafael Dias, conhecido no mercado dos quadrinhos como “Batata sem Umbigo”, que também estudou na Unicamp.

O quadrinho usa os fundamentos do Graphic Medicine ( termo que pode ser traduzido como “medicina gráfica”), que defende o uso de material lúdico para fins educacionais, tanto para profissionais da área da saúde quanto pacientes e familiares. Na história, são abordados temas como traumas na infância, alcoolismo, histórico de câncer na família, adesão a tratamentos e qualidade de vida dos familiares.

O processo de criação da HQ ocorreu durante a pandemia, junto ao orientador de Daniel no doutorado, Gustavo Jacob Lourenço, enquanto atuavam no ambulatório. “Na pandemia, tivemos que parar as pesquisas, mas montamos uma força-tarefa para continuar o contato com quem fazia tratamento. Criamos o projeto Onco Saber e aí surgiu a ideia de fazer o quadrinho”, contou Daniel.

“Sou fã de quadrinhos desde criança, mas até então nunca tinha escrito nenhum. A ideia era mostrar que cada paciente tem uma história que precisa ser compreendida. São pacientes que muitas vezes ficam invisíveis”, comentou.

Primeiro Daniel criou o roteiro. Depois, a linha do tempo e a forma narrativa foram montadas junto de Batata. “Esse processo todo levou cerca de cinco meses. O mais difícil foi estruturar a história. Depois da entrega do 1º capítulo, tudo fluiu mais rápido”, explicou o artista.

“A história não romantiza o personagem, ele tem defeitos, é tudo bem pé no chão. Uma coisa que ele repete bastante no quadrinho é que não tem tempo, nunca tem tempo pra nada. Com isso, acho que a história traz também uma reflexão do que fazemos com nossas vidas”, destacou Batata.

Para complementar a experiência da leitura, Daniel também gravou uma trilha original com 12 faixas intrumentais que o leitor pode acessar através de um QR code, disponibilizado no início da obra. “A ideia era criar uma experiência sensorial completa. A trilha foi feita de forma simples. Usei uma guitarra elétrica e o restante foi gravado digitalmente no teclado do computador”, descreveu o autor.

O e-book está disponível no site da Amazon, e toda a renda será destinada a ações para pacientes do Ambulatório de Oncologia Clínica do HC da Unicamp. Em abril, a versão digital também estará disponível no Instagram do Projeto Onco SAber (PROSA).

“Não tenho mais tempo pra isso” é frase repetida no decorrer da história para provocar reflexão

Ilustração de Batata Sem Umbigo/Arquivo Pessoal

A história

Os sofrimentos vividos por pacientes oncológicos são personificados em Jaime, um personagem principal fictício. Quem narra a história, porém, é o cérebro de Jaime, remetendo à possível perda da fala provocada pelo câncer de cabeça e pescoço ao atingir órgãos envolvidos na produção da voz ou articulação dos sons.

Na história, o leitor acompanha a retrospectiva feita por Jaime de tudo o que viveu. São retratados problemas no relacionamento com o pai e depois também com o filho e a esposa, alcoolismo, surgimento do câncer, dores sofridas durante o tratamento e crises existenciais que surgem a partir de cada vivência.

Físico x emocional

O prefácio antecipa a mensagem principal da obra. “Desumano não é ficar doente. A doença, em linhas gerais, é o resultado das disfuncionalidades do organismo — logo, o adoecimento é uma possibilidade que pode acometer o ser humano”, diz o texto. De acordo com a HQ, os fatores de risco para o câncer de cabeça e pescoço são bem definidos pela literatura médica, entre eles o alcoolismo e o hábito de fumar tabaco.

A psicologia, ciência que estuda o comportamento e as emoções, funciona como instrumento para compreender de que forma o lado emocional pode comprometer a saúde física. Em “Desumano”, é possível observar como sentimentos dolorosos, ambiente familiar instável, violência doméstica e relações abusivas permeiam lares de quem faz uso abusivo de bebida alcoólica, e como isso impacta crianças e adolescentes que podem reproduzir comportamentos parecidos no futuro.

“Eu espero que esse material possa ser usado para fins educacionais, até em escolas. O abuso na infância pode ser um fator, por exemplo, e o quadrinho pode ser uma forma de alertar e ensinar”, explicou Daniel.

Sobre o projeto

O Projeto Onco Saber (PROSA), criado por Daniel junto do orientador Gustavo em 2020, é uma associação sem fins lucrativos com o principal objetivo de conversar sobre o câncer. Em ligação com o mundo das artes, os participantes desenvolvem ações para ajudar pacientes do Ambulatório de Oncologia Clínica do HC da Unicamp. Você pode conferir mais informações no Instagram do projeto, @onco.saber.

