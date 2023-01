PSTU oficializa Vera Lúcia para disputa da Presidência da República

Ela foi escolhida em convenção realizada nesta sexta-feira (20) no Sindicato dos Metroviários de São Paulo. Hertz Dias foi anunciado como vice na chapa. PSTU lança a militante sindical Vera Lúcia como candidata à Presidência

O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) divulgou nesta sexta-feira (20), durante convenção no Sindicato dos Metroviários de São Paulo, no Tatuapé, a candidatura de Vera Lúcia à Presidência da República nas eleições de outubro. O professor Hertz Dias, da rede pública do Maranhão, foi anunciado como vice pelo partido. Não haverá coligação no PSTU.

Durante a convenção, Vera disse que, se eleita, irá atuar pela defesa dos direitos trabalhistas em por mais igualdade social. “A tarefa do nosso partido nas eleições é chamar a nossa classe para lutar. O nosso programa não é um programa eleitoral, mostra a saída dos problemas da nossa classe trabalhadora e os mais pobres que são os responsáveis pela produção das riquezas desse país. A burguesia se junta para tirar direitos trabalhistas.”

Vera Lúcia, 50 anos, militou no PT, mas foi expulsa do partido em 1992 junto com integrantes do grupo político Convergência Socialista, que anos depois fundou o PSTU. Ela foi candidata a prefeita de Aracaju em 2012 e é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Hertz Dias, 47 anos, é militante do movimento negro e integrante do grupo Gíria Vermelha, que compõe canções de protesto.

A convenção apresentou também por aclamação o candidato ao Governo do Estado de São Paulo, Toninho Ferreira e Ariana Gonçalves vice.

PSTU faz convenção para anunciar candidata à Presidência da República, ao governo de São Paulo, senadores e deputados federais e estaduais.

