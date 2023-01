Público do Planeta Atlântida deve estimular comércio e serviços no Litoral Norte, avalia associação

Festival volta a acontecer nos dias 3 e 4 de fevereiro, na Saba, em Atlântida, depois de dois anos de paralisação por conta da pandemia. Fim de semana é o terceiro mais bombado da região no verão. Público no Planeta Atlântida 2018 (Foto: Marcos Nagelstein / Agência Preview )

A mobilização de milhares de planetários que devem chegar ao Litoral Norte do RS neste fim de semana para curtir os shows do Planeta Atlântida não deve impactar apenas no clima das praias gaúchas, mas também na economia no entorno da Saba, em Xangri-Lá, onde rola o festival.

De acordo com a associação de comércio e serviços da região, este é o terceiro fim de semana mais bombado do verão e pode levar até 100 mil pessoas a cidades como Xangri-Lá e Capão da Canoa.

“A expectativa é muito alta, será o primeiro Planeta Atlântida pós-Covid. O Litoral Norte já está tendo um verão acima do esperado com relação ao número de veranistas, e o Planeta Atlântida costuma ser o terceiro final de semana de maior movimento, perdendo apenas para o Ano Novo e o Carnaval”, avalia Augusto Cesar Roesler, presidente da Associação Comercial Industrial e Prestadora de Serviço de Capão da Canoa e Xangri-Lá (ACICC).

E os planetários já podem se programar para curtir mais de 24 horas de shows. Foi divulgado nesta segunda-feira (30) o cronograma com horários e palcos das atrações nos dias 3 e 4 de fevereiro. Ainda restam ingressos à venda no site do Planeta Atlântida e nas lojas Renner. Saiba como garantir o seu.

O secretário do Turismo de Xangri-Lá, Cristovão Wolff, destaca a visibilidade que o Planeta Atlântida gera para o Litoral Norte como um todo. Segundo ele, durante todo o verão, a cidade estima receber 300 mil pessoas.

“Acreditamos que o evento gera uma grande visibilidade para o município no âmbito nacional, em termos de destino. Mesmo que seja difícil de mensurar, ocorre um aquecimento da economia de uma forma geral”, diz o secretário.

Planeta Atlântida movimenta o comércio no Litoral Norte do RS

Impacto no comércio

Agusto Rohde, de 27 anos, sócio de uma banca de crepe no centro de Capão da Canoa, reforça a percepção de que o verão tem sido mais intenso do que o normal. Ele diz que espera um acréscimo nas vendas no fim de semana de Planeta Atlântida, principalmente se o clima colaborar. E aponta uma mudança no público:

“Temos visto muitos uruguaios e argentinos. Acho que eles estão preferindo aqui do que Santa Catarina”, brinca.

Cleide Santos, motorista de aplicativo de 48 anos que mora em Xangri-Lá, diz que dias como o do Planeta Atlântida costumam gerar lucro para quem presta serviço. Ela faz a relação entre o festival e o Paleta Atlântida, churrasco coletivo que levou milhares de pessoas à beira da praia no último fim de semana.

“O ideal era que tivesse um sábado e um domingo desses por semana”, diz.

O presidente da ACICC reforça a ideia: “São apenas dois dias, mas a preparação por parte dos municípios, seus comércios, rede hoteleira, setor de aluguéis, rede gastronômica e serviços já vem acontecendo há muito tempo, através da contratação de pessoas, manutenção de estoques e compra de insumos. Eventos desta magnitude geram renda, empregos, arrecadação de impostos e aumentam a visibilidade”, avalia Roesler.

Agusto Rohde, de 27 anos, espera aumento de público na banca de crepe que tem em Capão da Canoa

O festival

O Planeta Atlântida é o maior festival de música do sul do país e ocorre desde 1996, na praia de Atlântida, no Litoral Norte do RS. Mais de 1,3 mil atrações nacionais e internacionais, de diferentes estilos, já passaram pelos palcos do evento, levando aos planetários mais de 700 horas de música.

Desenvolvida pelo Grupo RBS, em conjunto com a Little Door Content, a campanha do festival tem como conceito “O planeta volta a girar”, traduzindo a expectativa dos planetários pelo reencontro na maior festa do sul do país após dois anos sem festival em razão da pandemia de Covid-19.

O festival é o evento mais aguardado do verão gaúcho e já reuniu mais de 2,2 milhões planetários em suas 25 edições. Ao longo dos anos, a programação reuniu atrações como Gilberto Gil, Racionais MCs, Zeca Pagodinho, Ivete Sangalo, O Rappa, Rita Lee, Men At Work, Flo Rida, Fat Boy Slim, Charly García e Fito Páez.

