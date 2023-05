Puglia, Antonella De Simone nuovo coordinatore regionale Rea

Antonella De Simone è il nuovo coordinatore regionale Puglia per Rivoluzione Ecologista Animalista. La decisione è stata ufficializzata in queste ore dal segretario nazionale del partito politico, Gabriella Caramanica, che in una nota stampa ha sottolineato così: “Rea, il cui radicamento territoriale è incanalato ormai da tempo con passione e impegno in tutta la penisola italiana, si sta strutturando con decisione anche nel meridione, nel caso specifico in Puglia, regione importante dove le problematiche animali e le criticità ambientali purtroppo non mancano. In questa ottica, ho deciso di nominare Antonella De Simone per questo incarico autorevole e delicato, nella consapevolezza maturata che sia la persona ideale per portare avanti le istanze del nostro partito nel territorio pugliese: Antonella è infatti persona per bene, competente, professionale e strenuo difensore dei cittadini, dell’ambiente e degli animali. A lei, dunque, rivolgiamo i nostri più sentiti auguri di buon lavoro”, ha concluso la segretaria nazionale Rea, Gabriella Caramanica.

