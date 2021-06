Puglia: quando l’accoglienza è una questione di famiglia

Il posto lo scoprì per caso, durante una corsa mattutina sulla spiaggia. Antonio Mangano stava facendo il solito jogging in riva al mare, ormai più di vent’anni fa, quando si è imbattuto in una duna di sabbia protetta da una recinzione con un’unica porticina bianca in legno. Spinto dalla curiosità, ha aperto la porta e si è trovato davanti una distesa di canne di bambù rese bianche dalla salsedine. Un fenomeno che accade tipicamente in inverno lungo la costa tra Savelletri e Torre Canne. Oggi quella porticina c’è ancora: dipinta di blu è diventata uno dei simboli dell’Hotel Canne Bianche, 5 stelle lungo la costa adriatica, in provincia di Brindisi, che prende il nome dalla distesa di bambù che ha dato inizio al sogno della famiglia Mangano.

La porticina blu dell’Hotel Canne Bianche

Il progetto è partito nel 2000, ma i lavori si sono conclusi solo nel 2010. Il primo anno l’hotel è stato dato in gestione all’esterno, poi è iniziata l’avventura familiare. «Quattro anni fa, nel 2018 siamo diventati un 5 stelle – spiega Gianvito Mangano, 26 anni direttore dell’albergo – È stata una sfida, ci siamo confrontati con i colossi della zona, ma ne è valsa la pena». Il sapore della Puglia si respira ovunque all’interno del Canne Bianche, inserito nel 2020 tra gli Small Luxury Hotels: nei materiali e nei colori scelti per il design interno, nella proposta del menu, che va dal crudo di pesce alla focaccia, alla pizza cotta nel forno a legna con vista sulla spiaggia.

Gli esterni dell’Hotel Canne Bianche

Nel senso di pace e di relax che trasmette la piscina che affaccia sul mare, il prato con le tende delle cabane che si muovono al vento, le erbe del territorio essiccate e usate come ingrediente speciale dello scrub nella spa dell’hotel. O ancora il piacere di godersi la vita tra una gita in catamarano a Polignano, una escursione in bicicletta con il supporto dell’Albergabici nel Parco delle Dune Costiere o un aperitivo nelle masserie circostanti, come la Masseria Narducci immersi nei colori della campagna, tra ulivi secolari e sentieri sterrati.

Il Parco Regionale delle Dune Costiere, da girare in bicicletta (anche assistita) con la guida dei volontari dell’Albergabici del parco

Qual è la vostra filosofia?

«Abbiamo 110 dipendenti per 53 camere: un rapporto di poco più di due a uno. Abbiamo scelto di investire molto sui dipendenti e sul personale in generale, in modo da offrire al cliente l’accoglienza migliore possibile, da definizione Treccani: la tipica accoglienza pugliese. Noi vogliamo ricreare l’ambiente familiare, ci piace presentarci come i “cugini pugliesi”. E ci riusciamo. Per molti rimaniamo un punto di riferimento negli anni e creiamo una connessione che è quasi amicizia. Questo è un grandissimo valore aggiunto per Canne Bianche».

Una delle stanze dell’Hotel Canne Bianche

Chi sono i vostri ospiti?

«Prima che esplodesse il Covid, contavamo il 13,7% di inglesi, il 12% di svizzeri, l’11% di italiani, poi francesi e tedeschi. Il nostro main market erano gli inglesi, abbiamo una clientela variegata e ampia. Ovviamente con la pandemia le cose sono cambiate e ci siamo aperti molto di più al mercato locale. Abbiamo pensato a pacchetti speciali per gli abitanti della zona, come accesso alla piscina, alla spa o al ristorante. L’obiettivo per il futuro sarà quello di destagionalizzarci il più possibile, anche se la posizione in riva al mare richiede almeno un paio di mesi all’anno di manutenzione a causa della salsedine».

Ristorante Aneto Hotel Canne Bianche

Qual è stato il suo percorso?

«Finito il liceo scientifico, mi sono iscritto a psicologia. Nel frattempo, la musica era il mio sport: dal pianoforte, alle percussioni, alla chitarra al conservatorio, alla musica elettronica. Poi ho deciso di guardare la realtà. Mio papà aveva ultimato Canne Bianche da un po’. Io sono cresciuto nell’albergo in costruzione, l’ho visto nascere e crescere dalle fondamenta, sono cresciuto con lui. Ci ha messo dieci anni a ultimarlo, abbiamo sofferto insieme i passaggi più delicati. Ancora oggi, chapeau a lui. Un giorno mi ha parlato della scuola di Losanna. I requirements erano molti, avevo 23 anni. Ho iniziato a lavorare per preparare la documentazione, conseguire le certificazioni di lingua. Sono stato ammesso e lì ho imparato tutto».

Hotel Canne Bianche

Direttore di un hotel a 26 anni. Come ci si sente?

«Ricopro la carica dall’anno scorso. Non mi faccio chiamare direttore, sono i miei dipendenti che devono decidere di farlo. Altrimenti preferisco un semplice “Gianvito”».