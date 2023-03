pulizia-e-risparmio-in-bolletta:-la-soluzione-ambienta,-i-professionisti-del-pulito

I pannelli fotovoltaici rappresentano una soluzione moderna ed efficiente, sempre più utilizzata dai privati o dalle aziende. Grazie al calore e all’energia prodotti dal sole, i pannelli fotovoltaici producono energia solare per il fabbisogno della propria abitazione o industria. Tuttavia, i pannelli collocati all’aperto, sono inevitabilmente esposti agli agenti atmosferici e alla polvere. Le altre variabili che incidono sulla perdita di performance causata dallo sporco sono rappresentate da fattori ambientali (i pannelli solari collocati nelle zone agricole e industriali, ad esempio sul tetto di una stalla, sono più soggetti a sporcarsi di quelli installati nelle zone residenziali) e il modo in cui risultano inclinati i pannelli stessi.

PROFESSIONISTI DEL PULITO

In tutti questi casi, per evitare una riduzione della performance energetica, vi è bisogno di interventi di pulizia effettuati con regolarità. Va infatti ricordato che la mancata pulizia dei pannelli fotovoltaici provoca una riduzione della resa del pannello fino al 50%, con un chiaro, conseguente, aumento dei costi. Numerosi casi di studio sembrano confermare questo assunto. Come quello che ha interessato l’impianto fotovoltaico da 1,6 MW di proprietà di Google. Messo in servizio nell’estate 2007, è stato pulito nell’autunno 2008: grazie ad un intervento di pulizia professionale, la sua performance è addirittura raddoppiata. Al di là di quanto dimostrato da questo caso di studio specifico, è possibile affermare che, in media, la perdita di resa di un impianto non pulito si attesta attorno al 20%. Si tratta, dunque, di una percentuale decisamente alta.

COME RISPARMIARE IN BOLLETTA

Volete dunque sapere come è possibile risparmiare in bolletta? Esiste un’azienda che permette a tutti i suoi clienti di pulire con cura i pannelli fotovoltaici, grazie ad interventi professionali e di altissimo livello, producendo al tempo stesso un grande risparmio in fatto di consumi. Stiamo parlando di Ambienta, l’azienda bolognese che offre servizi di pulizie e sanificazione, garantendo velocità e soluzioni personalizzate. La pulizia dei moduli garantita da Ambienta viene eseguita con la massima cura, utilizzando prodotti adeguati: come l’impiego di acqua demineralizzata anziché acqua comune di acquedotto o pozzo, perché questa contiene sali e minerali che, asciugando, lasciano un residuo che è dannoso quanto la polvere. Ambienta interviene nella pulizia utilizzando delle aste telescopiche, per evitare di calpestare i pannelli. In più, utilizza spazzole morbide manuali, per evitare di rigare o danneggiare in altro modo i pannelli. La strategia d’interventi prevede lavaggi nei mesi e nelle ore meno calde, per evitare uno shock termico ai pannelli fotovoltaici. Grazie ad un personale qualificato, Ambienta permette dunque a tutti i suoi clienti un effettivo risparmio economico sui costi del fotovoltaico, consentendo agli impianti di ritrovare la piena efficienza dopo un accurato intervento di pulizia.





Ambienta

Vittorio Rienzo