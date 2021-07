Punture di zanzare | come realizzare un olio antiprurito in un minuto

Attenti alla presenza di questi pedanti esserini: le punture di zanzare sono un vero tormento, ma possiamo eliminarle con grande facilità.

Come lenire le punture di zanzare Foto dal web

Le punture di zanzare sono tra gli effetti collaterali dell’estate, assieme alla sudorazione, al caldo ed all’afa. Tutte situazioni che ci fanno rimpiangere l’inverno, l’odore dei comignoli ed una bella cioccolata calda davanti al caminetto.

Sia di giorno che di notte questi fastidiosi insetti ci danno il tormento. Ci sono diversi rimedi ai quali possiamo fare affidamento, ma tra quelli che ci conducono a soluzioni legate a prodotti industriali come creme e pomate reperibili comunemente in farmacia, ed altri ritrovati che invece possiamo realizzare noi stessi con le nostre mani, si consiglia sempre di scegliere quest’ultimi.

Infatti la genuinità di un qualcosa di realizzato in casa è garanzia di bontà. Più nello specifico, per lenire il prurito ed il fastidio legati alle punture di zanzare, possiamo realizzare in pochissimo tempo un ottimo olio essenziale a base di prodotti naturali.

Punture di zanzare, come realizzare l’olio lenitivo

Il tutto da potere anche inserire in uno spruzzino od in un dosatore vuoto, magari ricavato da qualche profumo ormai finito. Cosa ci servirà per la preparazione di questo valido alleato contro le noiose e ronzanti nemiche della nostra estate? È presto detto.

geranio olio essenziale 3 ml

citronella olio essenziale 1 ml

eucalipto olio essenziale 2 ml

tea tree olio essenziale 2ml

Quel che siamo chiamati a fare è di una facilità estrema. Occorrerà solamente mettere tutto quanto all’interno del dosatore o del contenitore prescelto e mescolare. Può essere sufficiente anche solo mescolare senza eccessivo vigore.

Ed avremo pronta la nostra soluzione per fare si che le punture di zanzare non risultino insopportabili. Si consiglia l’applicazione di un paio di gocce per ogni traccia di puntura.