purina-lancia-la-linea-per-gatti-gourmet-revelations

Nuove referenze ampliano la gamma di Gourmet (brand di Purina) che propone Gourmet Revelations con ingredienti selezionati e di alta qualità per i gatti. Si tratta di una mousse a forma di piramide guarnita da salsa. Il prodotto è venduto in pack da due nei negozi specializzati e in pack da quattro in grande distribuzione e su questo sito, disponibile in più varianti: Mousse Manzo con cascata di salsa, Mousse Pollo con cascata di salsa, Mousse Salmone con cascata di salsa, Mousse Tonno con cascata di salsa, al prezzo consigliato di 2.99 euro per la confezione da 4×57 grammi e 1,59 euro per la confezione da 2×57 grammi.

“Gourmet è il brand di Purina sinonimo di eccellenza culinaria per gatti intenditori e con

Revelations siamo pronti a rivoluzionare ancora una volta il mercato del mono porzione umido gatto, grazie alla sua consistenza e all’equilibrio di sapori, unito all’innovativo formato a piramide -commenta Luca Cavallero, business unit grocery director di Purina Italia-. Questa nuova gamma è frutto della ricerca culinaria di Gourmet e vuole appagare il palato del gatto, oltre che sorprendere i proprietari grazie all’innovativo formato a

piramide facile da servire e alla confezione progettata per essere riciclabile“.

La promozione del prodotto

Il lancio di questa nuova gamma è supportato da una campagna integrata su tv e

digital con uno spot da 20 secondi nel quale vengono evidenziati i passaggi di un vero e proprio rituale per permettere al gatto intenditore di assaporare al meglio il prodotto.