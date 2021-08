Putiferio a Cellino, Al Bano furioso con Romina: “Quel che hanno fatto a Jasmine è tremendo”. Fan sotto choc

Anche se non dà a vedere da giorni Al Bano Carrisi sta un po’ rosicando per essere stato escluso insieme alla figlia Jasmine dal cast della seconda edizione di The Voice Senior. Si tratta del talent show di Rai Uno condotto da Antonella Clerici su Rai Uno. Ma oltre il danno la beffa. Se infatti all’inizio circolava il nome di Orietta Berti come suo sostituto adesso è spuntato anche quello di Romina Power.

Al momento, infatti, mentre la prima rete della tv di Stato sta mandando in onda le repliche della prima stagione, gli autori del programma stanno lavorando con grande fermento per la seconda edizione che dovrebbe partire a metà novembre, dopo la conclusione di tale e Quale Show di Carlo Conti. Una edizione che però non vedrà la presenza nè di Al Bano nè della figlia Jasmine, anche se ancora non si ha la certezza su chi li sostituirà.

Lo sfogo del Maestro salentino

Alcune settimane fa il portale web TvBlog aveva fatto il nome di Orietta Berti al posto di quello del cantautore di Cellino San Marco ma a quanto pare si starebbe anche vagliando l’ipotesi di Romina Power. Nonostante le indiscrezioni, Al Bano Carrisi intervistato dal sito internet SuperGuida Tv aveva parlato di un suo probabile ritorno come giudice insieme alla quintogenita Jasmine. “Il bilancio di The Voice Senior è stato molto positivo e probabilmente parteciperemo anche alla seconda edizione del programma. Ci divertiamo insieme anche perché siamo due mondi diversi”, ha dichiarato il Maestro salentino.

Purtroppo per lui non è così. Nelle ultime ore, infatti, è stata data l’ufficialità della mancata riconferma del 78enne pugliese e della figlia alla seconda edizione di The Voice Senior. Intervistato da Il Corriere della Sera, il il compagno di Loredana Lecciso ha detto: “Mi piacerebbe sapere il motivo. La decisione comunque è loro, se l’hanno ritenuta giusta complimenti: sono stati loro a invitare mia figlia e lei ha accettato. Mi spiace perché ci siamo divertiti”. Ha concluso Al Bano

Jasmine Carrisi svela perché ha parlato pochissimo a The Voice Senior

In una recente intervista Jasmine Carrisi, la primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso ha fatto una confessione sulla sua esperienza al talent show di Rai Uno. In pratica, la 20enne ha confessato per quale motivo l’anno scorso a The Voice Senior ha parlato poco e niente, causa forse della su esclusione quest’anno. “Voglio ascoltare gli altri, non mi va di prendere il sopravvento. Più che parlare tanto, voglio imparare a seguire quello che dicono gli altri giudici.

A The Voice Of Italy c’era stata l’esperienza simpatica di Roby Facchinetti e suo figlio Francesco ed è stata la stessa produzione a chiedere a mio padre se avesse voglia di coinvolgermi. Io non ci ho pensato due volte, anche perché ho sempre seguito The Voice, amo quel genere di programmi. Se io parteciperei ad un talent? No, in quel caso il cognome che porto sarebbe troppo ingombrante. Fra me e mio padre c’è molta intesa, anche se nella vita privata ci punzecchiamo spesso”, ha detto la giovane figlia di Al Bano.

