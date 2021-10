Albano e Romina Power, l’annuncio che ha fatto impazzire i fan: torneranno presto insieme? Il loro legame è indissolubile. Albano e Romina Power, l’annuncio che ha fatto impazzire tutti arriva dal profilo del cantante: presto li rivedremo insieme come una volta? La coppia ha fatto letteralmente innamorare un’intera generazione di fan quando era unita sia nella vita che nel lavoro. Sono tantissime le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana che portano la loro firma e che sono tutt’ora dei successi immortali.

Le ultime notizie del mondo del gossip parlano di un’inasprimento del rapporto tra i due ex coniugi. Secondo Gossip e Tv la Power avrebbe deciso di non rivolgere più la parola all’ex marito dopo alcune dichiarazioni che Loredana Lecciso ha fatto durante un’intervista in cui ha invitato il compagno a “tenerla a bada”, sarà davvero così? ( Continua dopo la foto)

Albano e Romina Power, l’annuncio fa impazzire i fan

Sono anni, ormai, che si parla del rapporto difficile del “triangolo” tra il cantante di Cellino San Marco, l’ex moglie e l’attuale compagna anche se spesso e volentieri i tre hanno smentito ogni attrito. Quello che è certo è che dal punto di vista sentimentale al momento sia un periodo d’oro per Albano e Loredana Lecciso che hanno ammesso di aver ritrovato la sintonia di coppia perduta anche grazie al lockdown.

Se nella vita amorosa di Albano protagonista assoluta è la bionda ex showgirl, dal punto di vista professionale non è ancora finito il sodalizio con Romina. Sul profilo di Carrisi, infatti, è apparso un post che sponsorizza la partecipazione ad un importante festival svizzero di Albano e Romina che si esibiranno insieme nella cittadina di Bienne. ( continua dopo la foto)

Pioggia di cuori sui social per l’amatissima coppia che non è famosa solo in Italia ma in tutto il mondo. Albano al momento è uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle e la sua maestra di danza, Oxana Lebedew, di origine Kazaka ha confessato di essere sempre stata una grande fan del cantante pugliese, seguito da tutta la sua famiglia. Il rapporto tra il cantante e Romina, almeno professionalmente parlando, sembra al sicuro per il momento ma non è tutto.

Romina potrebbe essere anche ospite a Ballando con le stelle per cantare insieme ad Albano e supportarlo come da voci nei corridoi Rai. Sarebbe un bel colpo per Milly Carlucci ed il suo show. Già una volta i due si sono esibiti insieme sul palco di Milly facendo incetta di share ma scatenando le ire di Loredana Lecciso che addirittura proprio per questo motivo lasciò la casa di Cellino per trasferirsi a Milano. Se così fosse Come la prenderà stavolta la Lecciso? Stando alle indiscrezioni già ci sarebbero forti discussioni al proposito a Cellino e minacce di lasciare nuovamente la casa ma nulla è confermato e potrebbero essere solo male lingue. Staremo presto a vedere

