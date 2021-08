Putiferio a Cellino, litigio choc tra fratelli, colpa del testamento di Albano: “tua madre è una cozza che l’ha circuito”

Sono davvero molto pesanti gli insulti che Albano Jr, il figlio di Albano e Loredana Lecciso, ha ricevuto sui social. Il motivo. È davvero una brutta vicenda quella che, purtroppo, suo malgrado vede coinvolto Albano Jr, il figlio di Albano e nato dal suo grande amore con Loredana Lecciso.

Il figlio del cantante salentino e della showgirl, che oggi ha 19 anni, è un ragazzo come sappiamo davvero molto semplice, buono ed educato che sta cercando di crearsi il proprio futuro attraverso il suo percorso di studi, con papà e mamma, oltre all’intera famiglia chiaramente, sempre pronta chiaramente a dargli tutto il supporto necessario in quella che, per tutti, è la classica fatica che un adolescente deve fare per crescere. LEGGI ANCHE—> Putiferio a Cellino, Al Bano furioso con Romina: “Quel che hanno fatto a Jasmine è tremendo”. Fan sotto choc

Ma che cos’è successo? Il tutto è partito da una foto che il ragazzo ha pubblicato su Instagram: tra i tantissimi commenti entusiasti, per lo più fan del padre, ce n’è uno in particolare che ha fatto davvero preoccupare e in cui non sono mancati insulti al ragazzo ed alla madre. Ecco che cosa c’è scritto e tutti i dettagli. “Leggere che tuo padre lascerà in eredità tutto solo a te mi ha fatto rimanere schifata, lui può fare cazzate dettate dal una mogliettina che gli fa i balletti mostrandogli un po’ di chiappe per indurgli a firmare il testamento, si perché nella carriera cosa ha fatto tua madre se non sculettare?”

E poi continua “Quando ballava in tv faceva ridere! ancora ricordo quando come una cozza è rimasta chiusa dentro una conchiglia di scenografia. Ed in poche parole non ha nulla a che vedere con la carriera ed il quoziente intellettivo di Romina e dei suoi figli. Ma tu avresti dovuto dirgli che stava sbagliando, che i figli sono tutti uguali e cercare di farlo ragione” Queste le parole dette contro Bido.

Albano Jr sotto attacco: c’entra l’eredità di suo padre

Fonte: Instagram

Ecco lo screenshot del commento che vede coinvolto Albano Jr e soprattutto l’eredità del padre Albano. Non è un mistero, infatti, che il cantante salentino abbia sempre avuto a cuore il futuro dei propri figli e, per questo motivo, una buona parte della sua eredità, il giorno in cui non ci sarà più, andrà necessariamente anche a loro. Ma il fatto che lascerà tutto a Bido è una fake news come ha tenuto a precisare anche il cantante di Cellino

Albano ha infatti precisato che tutti i figli avranno l’eredità in parti uguali e non favorirà nessuno. Insomma, un attacco davvero molto pesante e soprattutto gratuito quello fatto contro Bido e soprattutto contro Loredana, che, purtroppo, spesso accade ai personaggi pubblici ed a tutte le persone che ruotano attorno alla loro vita. Ma com’è il rapporto tra fratelli? alcune indiscrezioni dicono che non andrebbero tutti d’accordo soprattutto a causa del mancato matrimonio tra Loredana e Albano.

Se infatti Jasmine e Bido vogliono che i genitori si sposino, gli altri figli avuti da Romina sono contrari a queste nozze tanto da aver litigato con il papà e i fratelli su questo motivo. Addirittura Yari, il secondogenito di Albano ha deciso di cambiare cognome, da carrisi a Power, adottando quindi quello della mamma. Per continuare ad avere news su Uomini e Donne, gossip, ricette e tanto altro, seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Putiferio a Cellino, litigio choc tra fratelli, colpa del testamento di Albano: “tua madre è una cozza che l’ha circuito” proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.