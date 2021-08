Putiferio a Cellino, Loredana sbrocca e pubblica una foto con un insulto a Romina. La Power furiosa. Fan sotto choc

Quest’ultimo è quello che sia fisicamente sia caratterialmente più somiglia allo stesso Al Bano, come lui in persona ha affermato in passato. Il rapporto con i ragazzi e con la sua attuale compagna è molto bello. C’erano state delle incomprensioni in passato, ma con Loredana Lecciso poi tutto quanto si è risolto.

E lei in particolare pone l’accento sul vigore e sulla intensità del loro rapporto. Quella con il cantante di Cellino San Marco è una relazione tra due persone mature. Che non hanno bisogno di altro se non della loro intesa. Anche per questo motivo Al Bano e Loredana Lecciso non si sposeranno. Il matrimonio è qualcosa di bellissimo, ma a loro non serve per essere felici. Lo sono già così.

La Lecciso ed il dispetto a Romina

Inoltre entrambi sono già stati sposati in passato. Per cui hanno già dato sotto questo punto di vista. Ma Loredana Lecciso, nel corso di una recente intervista, ha tuonato forte contro chi evidentemente non apprezza il loro amore e ha specificato che proprio Romina Power avrebbe fatto di tutto per separarli, ma Loredana è stata chiara: “Non permetterò più a nessuno di mettere il becco tra noi”.

Parole dure ed altrettanto chiare, che sembrano proprio avere un preciso destinatario. Anzi, una destinataria. Il riferimento evidente è a Romina Power. Le due donne non si sopportano ed avrebbero dato adito a scontri pesanti in passato, come riportato da più parti. Con buona pace di Al Bano, che le vorrebbe vedere andare d’accordo. Loredana infatti non è voluta più restare in silenzio e ha espresso a parole quello che pensa della rivale.

Non è possibile insomma che tra le due ritorni il sereno. In questa storia però è Loredana Lecciso ad avere il coltello dalla parte del manico, ed eccola posare felicemente con Al Bano. Secondo alcuni questa immagine recente vorrebbe essere anche un dispetto fatto alla rivale. Romina dal suo canto forse ha definitivamente rinunciato ad Albano. Prova ne è che da qualche mese ha lasciato la depandance costruita per lei nella tenuta di Cellino e si è trasferita ad Alberobello, lontana dall’ex marito e dalla sua compagna.

