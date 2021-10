putiferio-a-cellino,-romina-power-presenta-il-nuovo-fidanzato-ma-albano-reagisce-malissimo,-cos’ha-fatto,-“una-scenata-assurda”

Romina Power si è mostrata felice e sorridente in compagnia di un uomo che non è Albano Carrisi. Capita raramente che la bella americana utilizzi le sue pagine Instagram per mostrarsi in compagnia. Di solito, le uniche persone che compaiono sui suoi post sono i figli, oppure proprio l’ex marito. La cantante non manca mai di condividere ricordi o momenti passati insieme, dando adito così ai pettegolezzi riguardo un triangolo amoroso venuto a crearsi tra lei, lui, e Loredana Lecciso. Le due donne, in effetti, non riescono proprio ad andare d’accordo, pur condividendo la tenuta di Cellino San Marco.

Romina Power in ogni intervista ricorda l’amore per Albano e la convinzione di essere ricambiata. Da quando ha fatto rientro in Italia non ha nascosto le sue intenzioni, attirando su di se l’ira della Lecciso. Se Carrisi, in un primo momento, tentava di rimanere con due piedi in una scarpa, adesso ha finalmente preso una decisione e si è schierato dalla parte della sua attuale compagna. E’ con lei che è intenzionato a trascorrere la vecchiaia, mentre la ex moglie ormai è storia vecchia, al massimo un’amica. Le continue dimostrazioni di Carrisi nei confronti di Loredana hanno finalmente convinto una fetta del pubblico. ( continua dopo la foto)

Così, mentre per i primi periodi dopo il ritorno di Romina Power era palese che tutti gli italiani tifassero per lei e per un ritorno di fiamma, adesso in molti la accusano di essere spesso esagerata con le frecciatine che manda tramite i social. Forse proprio per questo la cantante ha cambiato regime. Sulla sua pagina Instagram cominciamo a vedere meno foto di Albano. In particolare, questa volta, la vediamo addirittura in compagnia di un altro uomo. Soprattutto, uno sconosciuto non appartenente alla sua famiglia. Questo ha subito incuriosito i suoi followers che si sono domandati chi fosse.

Romina Power ha pubblicato uno scatto in cui, in compagnia di questo misterioso uomo, sta piantando degli alberi di mele. La donna è diventata sempre più sensibile al tema della natura, che affronta spesso tramite i suoi canali social. Per questo, nella didascalia ha voluto specificare: “Gli alberi li pianto, non li estirpo”. Ognuno di noi dovrebbe essere più attento nei confronti della terra che ci da la vita: dall’acqua, ai frutti, a tutti gli alimenti e le piante che ci sono necessari per la sopravvivenza ma che sfruttiamo senza ritegno e soprattutto senza rispetto.

Romina Power ha capito l’importanza di aiutare la natura, non soltanto di sfruttarla. Soprattutto adesso che stiamo affrontando problemi universali come il cambiamento climatico e la deforestazione. Siamo nell’epoca dell’urbanizzazione selvaggia, in cui sempre più agglomerati urbani nascono lì dove il verde viene eliminato. Per questo è importante che ognuno di noi faccia la sua parte. La cantante lo sa bene e utilizza la sua fama per cercare di sensibilizzare anche chi la segue. Ma del suo scatto, tutto quel che si è notato è proprio l’uomo che, al suo fianco, sorride felice insieme a lei.

Da alcuni fonti pare che sia proprio una nuova frequentazione della Power e che abbia lasciato la tenuta di Cellino proprio per continuare a frequentarlo e che Albano non abbia preso bene la questione. Sarebbe questo il motivo che l’ha portato a prendere una decisione definitiva verso Loredana. E voi che ne poensate? Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

