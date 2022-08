putiferio-a-ibiza,-chiara-ferragni-litiga-con-beatrice-valli:-parole-al-veleno,-lasciano-il-locale-scappando

Il gossip che sta circolando negli ultimi giorni proviene da Ibiza, isola in cui tanti vip trascorrono le vacanze, tra cui Chiara Ferragni e Beatrice Valli. Ebbene, tra le due pare non esserci molto simpatia. Anzi, a detta di alcune persone vicine, le due non si sopportano proprio e i motivi sembrano essere molteplici. Sebbene facciano quasi lo stesso mestiere, tra le due c’è comunque molta differenza ma pare che l’una voglia prevalere sull’altra.

Chiara Ferragni, come è ben noto, è un imprenditrice digitale e influencer da 27 milioni di followers su instagram, è sempre al centro dei riflettori. Non solo di quelli delle passerelle di moda o di brand di fama mondiale, ma anche del gossip e della cronaca rosa. La sua famiglia, composta dai figli Leone e Vittoria e dal marito Fedez, è molto seguita e sempre sulla bocca di tutti. La coppia, I Ferragnez, si è sposata nel 2018 e, alcuni mesi fa, ha anche lanciato un docu film sulla loro vita quotidiana. I due, insieme, hanno formato un vero e proprio impero.

Chiara Ferragni è un’icona di fama mondiale, figura di ispirazione per tanti giovani, ambassador di tantissimi brand importantissimi, ed è stata la prima, in Italia, a creare questo tipo di lavoro sui social che via via è andato sempre più ad espandersi. Beatrice Valli, invece, è divenuta nota grazie alla sua partecipazione a Uomini e donne nel 2014. Fu la scelta del tronista Marco Fantini e da quel giorno i due non si sono più separati. Si sono sposati quest’anno e hanno due figlie. La Valli, grazie al trampolino di lancio del programma della De Filippi, ha iniziato anche lei a lavorare con i social network e a diventare un’influencer seguita da 3 milioni di followers.

Ebbene, le due nonostante si seguano a vicenda su instagram, non si sono molto simpatiche né sono amiche. Già in passato la Valli è stata accusata di voler imitare e copiare Chiara Ferragni. Si difese commentando che cercava di fare a modo suo il suo lavoro, senza imitare nessuno. In questi giorni sono entrambe ad Ibiza, la famosa isola delle baleari, ognuna con le rispettive famiglie e, stando a quando riporta il portale ThePipol “non sono mai apparse insieme, anzi stando ad alcuni fonti pare che la Valli sia andata via da un ristorante proprio mentre stava per arrivare la Ferragni. Su Instagram si seguono. Ma dal vivo si ignorano. Come mai?”

Probabilmente lo fanno proprio evitare che ci possa essere qualche screzio tra loro o per alimentare il gossip infatti a quanto pare ci sarebbe stato tra di loro un vero e proprio litigio con tanto di parole grosse. In realtà, l'estate non è ancora finita e non è detto che non possa esserci un incontro casuale.

