Putiferio a L’Eredità, Retroscena Blogo: Insinna sostituito dal famoso collega. “in Rai vogliono lui”. Fan increduli

Grandi cambiamenti in casa Rai. Anche il programma L’Eredità rischia di essere stravolto. Come è ben noto, questi mesi estivi sono dedicati alla creazione del nuovo palinsesto televisivo che partirà a settembre. Ebbene, secondo alcune indiscrezioni di Blogo, pare che Flavio Insinna rischi di non condurre il famoso programma di cui è al timone da svariati anni. A sostituirlo potrebbe esserci un altro volto noto della televisione italiana. Ecco i dettagli.

L’Eredità è il longevo programma di quiz e giochi della nostra tv italiana che va in in onda dal 29 luglio 2002, dunque da ben 20 anni, su Rai 1 in fascia preserale. Nel corso di tutti questi anni, al timone della conduzioni si sono alternati diversi volti noti e amati, colossi della televisione italiana: Fabrizio Frizzi, Carlo Conti, Amadeus. Da ben 4 anni consecutivi, invece, a condurre c’è Flavio Insinna che ha sempre fatto ottimi picchi di ascolti e a cui il pubblico si è molto affezionato. Nonostante ciò, pare proprio che possa essere sostituito nella prossima edizione.

Questo, però, non è l’unico cambiamento che coinvolge L’Eredità. Il game show, infatti non inizierà a settembre bensì a novembre perché il gioco a premi condotto da Marco Liorni, Reazione a catena, andrà in onda su Rai1 fino a tutto il mese di ottobre. Liorni, inoltre, è stato anche al timone della conduzione di Italia si sino a giugno 2022 e, nelle intenzioni iniziali della Rai, come rivelato da Blogo, potrebbe, quindi, rubare il posto a Insinna. Invece, le redini di Reazione a catena potrebbero passare nelle mani Flavio Montrucchio che, negli ultimi anni, ha condotto alcuni programmi su Real Time.

In realtà, non tutti ricordano che Montrucchio ha partecipato e vinto la seconda edizione del Grande Fratello. In seguito decise di intraprendere la strada del cinema e di diventare attore. Strada poi abbandonata per dedicarsi ad una nuova passione: la conduzione. Infatti, negli ultimi anni è stato impegnato in vari programmi del gruppo Discovery, tra cui Primo appuntamento, anche in versione crociera. Motivo per cui potrebbe essere un degno sostituto di Liorni a Reazione a Catena che a sua volta è sempre più quotato per prendere il posto di Insinna a L’Eredità.

Sicuramente questo sarebbe un brutto colpo per Flavio che ormai da anni presta il suo simpatico volto al game show più amato dagli italiani, tanto da battere anche la concorrenza Mediaset. Senza dubbio, anche i telespettatori potrebbero restarne delusi siccome gli italiani, come ben si sa, sono molto abitudinari. Ovviamente non si tratta di nessuna notizia certa ma solo di voci. Non ci resta che attendere pochi giorni per scoprire quale sarà il destino di Insinna e della sua 'eredità'.

