Putiferio a Mediaset: “Berlusconi non la vuole più”. Fatta fuori la famosa conduttrice, “Diventerà giurata alla concorrenza”

Nelle ultime ore i fans di Simona Ventura impazzano sul web. Pare proprio che la conduttrice sia costretta a dire ‘ addio’ per sempre a canale 5. Scopriamo insieme cosa è successo. Decisioni amare per la showgirl che pare debba lasciare il canale televisivo che l’ha vista tante volte alla conduzione. In compenso, però, per lei c’è anche aria di bei cambiamenti e proposte lavorative nuove.

Simona Ventura è reduce dell’ultima puntata di Ultima Fermata, il reality show Mediaset di cui lei è stata presentatrice dal 23 marzo al 13 aprile in prima serata su canale 5. Ebbene, il programma, purtroppo, non ha dato gli esiti sperati sia dal pubblico che dai vertici Mediaset, ulteriore motivo che ha portato ad allontanare la conduttrice da canale 5.

Se programmi storici di Mediaset quali Le iene, Temptation Island, Isola Dei Famosi, Scherzi a parte, Selfie- Le cose cambiano, hanno consacrato Simona al timone della conduzione e hanno raggiunto picchi di ascolti elevatissimi, L’ultima novità del palinsesto di canale 5 non ha realizzato lo stesso successo lasciando tutti molto delusi, in primis la conduttrice.

Simona Ventura è stata ospite da Maurizio Costanzo nel programma Facciamo finta che e proprio lì ha dichiarato che Ultima Fermata è stato sia fine del capitolo del programma stesso, poiché non ha raggiunto elevati ascolti, sia la fine della sua presenza su canale 5. Le sue parole hanno lasciato i fans molto amareggiati. In compenso, però, ci sono importanti novità sul suo futuro lavorativo le quali non sono state espressamente dichiarate dalla conduttrice bensì alcuni colleghi hanno dichiarato di volerla in un programma.

Il programma in questione sarebbe Xfactor 22 e Simona dovrebbe prendervi parte non come conduttrice ma come giudice. O meglio, alcuni la vorrebbero a ricoprire tale ruolo. Tra questi c’è Andrea Conti, giornalista di spettacolo, che sul suo profilo Twitter ha lanciato una bomba: “Comunque se rivoluzione deve essere dovrebbero cambiare tutta la giuria, conduttore incluso. Poi, personalmente, inviterei a tornare Fedez e Simona Ventura. Per chiudere il cerchio per l’ultimo anno di sopravvivenza (sarà l’ultimo?) del format.

Una sorta di arrivederci #XF2022“. Tale provocazione sarà colta? Cosicché la conduttrice possa avere una vera e propria svolta nella sua vita lavorativa. Non ci resta che attendere dichiarazioni ufficiali. Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

