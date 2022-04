Putiferio a Mediaset, L’Isola dei famosi chiude i battenti, Ilary Blasi distrutta, la colpa non è sua. Ecco cos’è successo

L’Isola dei famosi, La trasmissione condotta dalla bellissima Ilary Blasi non sembra essere partita con il piede giusto: tra i concorrenti ci sono già state le prime discussioni, nonché i primi eliminati e i ritirati dall’avventura. Tra i naufraghi l’atmosfera fin da subito è stata molto tesa, tant’è che anche altri due concorrenti hanno minacciato di abbandonare l’Isola in anticipo, costringendo la stessa conduttrice ad intervenire.

Quest’ultima, fortunatamente, è riuscita a persuadere i due naufraghi in questione, che hanno accettato di continuare il percorso nell’Isola e non abbandonare il reality. I problemi non sono poi mancati in studio, dato che c’è stato un feroce scontro tra l’opinionista Vladimir Luxuria e Nicolas Vaporidis.

L’Isola dei famosi rischia di finire

Non solo i vip in questione sono stati fino ad oggi anche poco collaborativi nei confronti della regia, della conduttrice e dello staff, ma persino il meteo si è messo di traverso per questa edizione del programma dell’Isola dei famosi. Infatti, i primi giorni in Honduras non sono stati affatto semplici: le temperature non erano affatto alte e ci sono state persino delle forti tempeste, cosa accaduta raramente nelle scorse edizioni.

Il sole, i personaggi famosi approdati sull’Isola, sono riusciti a goderselo solo dopo qualche giorno. Proprio per questo motivo sono sorte alcune polemiche contro il reality, riguardanti la sicurezza dei naufraghi. Molte persone si sono domandate se la trasmissione sia sicura, dato che il meteo sembra essere particolarmente “distruttivo” al momento. A rispondere a queste voci è stato l’inviato sull’isola Alvin.

Inizialmente si parlava di un brutto uragano in Honduras, cosa che ha fatto maggiormente preoccupare i telespettatori della serie televisiva, e addirittura del fatto che i naufraghi si fossero riparati in condizioni precarie sotto una tenda poco sicura. Inoltre c’è stata anche la questione della prova del fuoco che ha creato delle ustine ad un’altra vip in gara, che probabilmente chiederà un risarcimento danni sostanzioso.

Insomma le possibilità che l’Isola dei famosi possa chiudere i battenti in aticipo a causa di forza maggiore non è da sottovalutare e Mediaset già sta pensando a come risolvere la situazione e trovare una alternativa valida. Staremo a vedere. Che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

