Putiferio a Mediaset: Litigio dietro le quinte tra Paolo Bonolis e Gerry Scotti. Mai visti così, cos’è successo

Nelle ultime ore è successo un gran caos dietro le quinte di Mediaset. A causarlo sono stati gli stessi vertici alti dell’azienda di Cologno Monzese. A pagarne le conseguenze sono stati due titani della televisione italiana: Paolo Bonolis e Gerry Scotti i quali, inevitabilmente, si sono scontrati vivendo dei momenti di alta tensione nonostante siano grandi amici ed ottimi colleghi.

Pochi giorni fa è stato comunicato il nuovo palinsesto dei programmi Mediaset. Sarà inaugurato già a fine agosto proprio con i due game show per eccellenza di canale 5: Caduta Libera, condotto da Scotti, e Avanti un altro di Bonolis. Ebbene, i vertici hanno deciso di dare la precedenza a Gerry Scotti nonostante le registrazioni del suo programma siano nettamente inferiori rispetto a quelle del collega.

Ciò avrebbe fatto infuriare molto Paolo Bonolis e ci sarebbe stata molta tensione nei corridoi Mediaset. Un ulteriore motivo di discordia tra i due colleghi è stato il fatto che il conduttore di Avanti un altro già per tutta l’estate si è dovuto accontentare di continue repliche mentre le nuove puntate erano già pronte. Perciò avrebbe dovuto iniziare, senza dubbio, per primo.

Stando alle indiscrezioni, i vertici Mediaset avrebbero preferito far cominciare Gerry Scotti per primo siccome quest’anno Bonolis avrà più spazio nel palinsesto. Dopo vari anni, precisamente dal 2019, ritornerà Ciao Darwin, probabilmente a marzo. Il famoso programma dovette subire una battuta di arresto a causa di un grave incidente verificatosi durante una prova ai danni di un giocatore, Gabriele Marchetti. L’uomo è rimasto vittima di un serio infortunio del gioco del Genodrome, la prova dei rulli, procurandosi lo schiacciamento di alcune vertebre e rimanendo gravemente paralizzato.

Gerry Scotti, invece, sarà solo al timone della conduzione di Avanti un altro poiché il Guinness dei record non verrà riproposto. Molto probabilmente potrà solo condurre alcune puntate di Striscia la Notizia come accade di solito. Inoltre, un altro motivo per cui i vertici Mediaset hanno preferito far partire prima Scotti risiede nel fatto che col gioco delle botole si stacca la monotonia al telespettatore che già per un'intera estate ha assistito alle repliche di Avanti un altro.

