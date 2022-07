Putiferio a Tale e Quale Show: Carlo Conti fa fuori le Selassiè. Jessica sbotta sui social. Il post diventa virale scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Questi mesi estivi della nostra televisione sono impegnati per i nuovi palinsesti. Per quanto riguarda quello della Rai, Tale e Quale Show è stato riconfermato e al timone della conduzione ci sarà ancora una volta Carlo Conti. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi aggiornamenti sulle indiscrezioni date poco tempo fa sui concorrenti che gareggeranno. A quanto pare, le sorelle Selassiè, reduci del Gf Vip, non saranno nel cast della nuova edizione del programma e a loro posto ci sarà una star della tv italiana. Ecco tutti i dettagli.

Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti, è pronto a tornare su Rai 1, il 30 settembre 2022 con la dodicesima edizione. L’appuntamento canoro sarà sempre di venerdì per un totale di 8 puntate. Inizialmente fu dichiarato che, tra i papabili concorrenti, ci sarebbero state le tre principesse Selassiè, Jessica, Lulù e Clarissa, reduci del Gf vip. Questo perché le tre sorelle hanno sempre mostrato e confessato il loro amore per il canto e per lo show. Non è la prima volta, infatti, che tra i protagonisti del programma di Conti, ci siano dei concorrenti dell’amato reality di Canale 5.

Ricordiamo, infatti, che ad avere partecipato a Tale e Quale Show, riscuotendo anche un gran successo, ci sono stati tanti ex gieffini, tra cui Filippo Bisciglia, Alessia Macari, Guendalina Tavassi, Matilde Brandi, Pago, Carmen Russo, Pierpaolo Petrelli, Mario Ermito, Francesco Monte, Stefania Orlando. Motivo per cui le Selassiè hanno sempre sperato di poter partecipare anche loro in quanto si tratterebbe di un grandissimo trampolino di lancio per la loro passione. Ma, sembra proprio che il loro desiderio sia già svanito .

Il portale TvBlog ha, infatti, dichiarato “Alla fine della fiera non ci saranno”. Al loro posto, quasi sicuramente, Carlo Conti sceglierà la stellare Valeria Marini. Quest’ultima ha già dato ampiamente prova delle sue doti canore e da showgirl. Lei, negli anni ’90, è stata la primadonna del Bagaglino, poi la co-conduttrice della 47 esima edizione del Festival di Sanremo e, addirittura, nel 2019, nel 2020 e di recente, nel 2022, ha inciso tre singoli, Me gusta, Boom e Baci Stellari.

Sicuramente le sorelle Selassiè prenderanno malissimo la loro esclusione da Tale e Quale Show, ma non tutto è dato per certo. Può essere che fino alla fine ci sia un ripensamento o che possano essere tenute in considerazione per la prossima edizione. Quel è che è certo è che lo show sarà sempre assicurato dalla giura dell’amato programma e dai protagonisti del cast, qualunque essi siano. Non ci resta che attendere ulteriori notizie ufficiali per scoprire i nuovi nomi. Voi che ne pensate?

AGGIORNAMENTO: proprio nelle ultime ore Jessica Selassie ha twittato un commento che pare proprio sia riferito a questa esclusione. Una frase che ha molto di amarezza verso un progetto che evidentemente è sfumato. "Buongiorno a tutti, ricordiamo a tutti che la ruota gira, è solo questione di tempo, Kiss Kiss". Queste le parole della principessa vincitrice del Grande Fratello Vip proprio poco dopo la notizia riguardo Tale e Quale show. E voi che ne pensate?

