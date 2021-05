putiferio-a-uomini-e-donne,-armando-incarnato-smaschera-il-famoso-cavaliere:-“e’-gay”.-scoppia-la-rissa,-maria-furiosa

E’ successo davvero l’incredibile nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne. Come raccontano le talpine del Vicolo delle news, c’è stato un altro episodio sconcertante avvenuto nell’ultima registrazione di Uomini e Donne registrata lunedì 10 maggio. Si tratta di un altro super mega litigio tra Armando Incarnato e Nicola Vivarelli. In pratica dopo la sfilata vinta da Gemma, Tina la attacca al punto che interviene Nicola per difenderla, per dire che è stata simpatica ed ha tenuto bene il palco e che lei deve criticarla solo per punto preso.

Interviene Armando dicendogli che lui non dovrebbe parlare visto che è stato il primo a prendere in giro Gemma e lì Nicola sbrocca di brutto, si rivolge a Maria dicendole che Armando è un leccacxlo a differenza sua. Armando allora si gira e chiede a Nicola: Senti ma dimmi un po’…a te piacciono le donne o gli uomini?. Una domanda davvero fuori luogo

Potete immaginare Nicola come si sia sentito toccato, non per l’insinuazione di Armando perchè non ha nulla contro i gay anzi, ha tanti amici sensibili tra l’altro (Maria lo riprende dicendo che non è la categoria ad essere sensibile, non categorizziamo le persone), ma per l’uscita fuori luogo che tra l’altro tutti ritengono tale. Nicola non ritiene corretta questa insinuazione perchè se fosse vera significherebbe che è irrispettoso verso le dame del parterre che si aspettano di essere corteggiate e verso ovviamente la redazione e il programma.

In studio quindi c’è uno sclero generale dove Armando viene bersagliato e sgridato da tutti. Maria ne approfitta per mandare l’ennesima frecciatina ad Armando in quanto gli dice che se uno vuole prendere in giro il programma può farlo anche in altri modi. Il parrucchiere però pare non cogliere e continua a sperticarsi in lodi verso la conduttrice dimostrando in un certo senso che la ragione fosse dalla parte di Nicola

Ma perchè Armando ha fatto questa domanda? La verità è che ci sono state molte segnalazioni ( tante arrivate anche alla nostra redazione) di persone che hanno insinuato che a Nicola non piacciano le donne. La stessa Valentina ( sua ex) aveva affermato ciò, dicendo che lui aveva mentito riguardo la loro presunta avventura amorosa proprio per mascherare questa omosessualità. Insomma voci di popolo a cui a quanto pare Armando ha dato peso. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

