putiferio-a-uomini-e-donne:-brutta-rissa-in-studio:-i-cavalieri-cacciati-fuori,-costretto-ad-intervenire-gianni,-che-vergogna

Nel longevo programma di Maria De Filippi, Uomini e donne, molto spesso nascono accese discussioni che poi sfociano in vere e proprie liti, soprattutto per quanto riguarda il trono over. In questi momenti sono tante le persone ad intervenire, partendo dalla conduttrice fino agli opinionisti, in particolare Tina e Gianni Sperti. Proprio quest’ultimo, nelle ultime puntate, si è trovato costretto ad intervenire in un’accesa discussione tra Ida e Riccardo. Scopriamo quanto accaduto.

Anche Tina Cipollari, tante volte è stata protagonista di accese diverbi con le dame o i cavalieri di Uomini e Donne, in particolare con Gemma Galgani. Altre volte, invece, le discussioni sono nate per difendere i propri beniamini. Di recente, infatti, la veterana opinionista del programma si è spesso schierata dalla parte di Alessandro ex corteggiatore di Ida Platano, viceversa, Gianni ha sempre preso le difese della dama soprattutto da quando in studio è tornato l’ex fidanzato, Riccardo Guarnieri. Il ritorno di quest’ultimo ha suscitato molto scalpore in ognuno dei protagonisti in studio.

Ida ha ripreso vita, Tina sembra sembra essere sempre più acida tanto da accusarli di voler prendere in giro il pubblico che si è accorto, come lei, che i due si amano ancora nonostante lo neghino. In realtà, sia Ida che Riccardo stanno conoscendo altre persone provando a lasciarsi alle spalle la loro storia. Questo però risulta molto difficile per entrambi, soprattutto per la Platano che risulta essere ancora molto innamorata del suo ex. Proprio a causa di questa scomoda situazione, qualche giorno fa è scoppiata una bomba nello studio di Uomini e donne tanto da far intervenire Gianni furibondo.

L’opinionista Gianni Sperti si è trovato costretto ad intervenire in difesa di Ida. La causa scatenante la discussione riguarda alcune frasi dette da Tina nei confronti della dama. Quest’ultima, più volte, ha dichiarato di non voler più tornare con Riccardo, di non provare nulla per lui ma di esserci rimasta di stucco quando le ha tolto il saluto. Il gesto del cavaliere è stato consigliato proprio dalla Cipollari per far si che la Platano non si illudesse di un eventuale ritorno di fiamma. Ma ciò non è affatto piaciuto né a Ida né a Gianni perché il saluto non deve essere negato a nessuno.

Il cavaliere si è difeso dalle accuse affermando di aver preso quella decisione in quanto, secondo lui, Ida non ha mai preso le sue difese in studio quando in tanti l’hanno attaccato. A queste motivazioni, Gianni Sperti si è infuriato e ha provato in tutti i modi a fargli capire che Ida non ha alcun dovere nei suoi confronti e che, se non gli è così tanto indifferente come afferma, dovrebbe iniziare ad essere più sincero anche verso se stesso chiarendo cosa prova per lei.

Dunque, anche Gianni, come Tina, è convinto che tra i due ci sia ancora qualcosa e che non la raccontano giusta. Chissà che tale discussione non abbia fatto riflettere la coppia al punto da confessare realmente cosa c’è davvero tra loro. Tra l’altro, alcuni spoiler hanno annunciato che nelle ultime registrazioni la coppia si è riavvicinata. Non ci resta che vederlo nelle prossime puntate.

Uomini e Donne, rissa tra Arman do e Alessandro anche lontano dalle telecamere

Succede di tutto a Uomini e donne. Ancora una volta. Armando e Alessandro si scontrano, un vero e proprio duello televisivo pieno di fulmini e saette, che secondo i ben informati si sarebbero protratti anche lontano dalle telecamere. “I due del trono Over se ne sono dette di tutti i colori”, racconta un ben informato. Ma qualcosa in più potremmo saperla grazie al Magazine ufficiale del programma, che gli ha dedicato un’intervista doppia

Armando dice di non amare “le persone che pur di raggiungere un obiettivo non tengono conto di ciò che ha davvero valore, ovvero la sensibilità altrui e la buona fede di chi si ha di fronte”. Una frase dura, ad effetto. Insomma, senza giri di parole, ammette che Alessandro non gli è mai piaciuto. “Ultimamente ha anche giustificato le sue azioni paragonandole alle mie”, dice ancora. “In tutto ciò che ho fatto, a volte anche sbagliando, nelle mie storie e nelle mie frequentazioni ci sono sempre stati passione, cuore e anima e non credo che per lui sia stato lo stesso”.

Nemmeno Armando apprezza comportamento di Alessandro Vicinanza e a Uomini e donne lo scontro è totale. Armando non risparmia il suo collega. E dice: “Forse, in qualche modo, subisce la mia presenza perché può temere che io gli ‘sottragga’ qualche donna interessata a lui. Però non mi sono mai avvicinato a una donna screditando qualcun altro, cosa che a mio parere Armando fa di tanto in tanto e che mi dà fastidio”

Lo scontro va avanti. E poi si conclude quando i due cavalieri esprimono un giudizio su Ida e Riccardo. “La mia opinione è che vedere Ida “rifiorire” abbia dato a Riccardo la scossa per tornare nella trasmissione. […] Però aggiungo che sono convinto che, se ci dovessero davvero riprovare, stavolta sarebbe Ida a lasciare Riccardo: le persone cambiano nel tempo, sicuramente la Ida di oggi è diversa dall’Ida di anni fa”, conclude Alessandro. Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News

