putiferio-a-uomini-e-donne,-la-scelta-inattesa-al-trono-classico-lascia-tutti-sotto-choc.-scoppia-la-lite

Eccoci con le anticipazioni della giornata odierna di Uomini e Donne. Dopo lo spazio dedicato, nella puntata di ieri, a Ida Platano e Riccardo Guarnieri, l’appuntamento di oggi si concentrerà sulle storie di altre Dame e Cavalieri del parterre di Uomini e Donne. In particolare i telespettatori avranno modo di approfondire la conoscenza tra Diego Tavani e Aneta. I due sembrano aver trovato una grande intesa e la loro frequentazione sembra procedere a gonfie vele.

Anticipazioni Trono Over: Alessandro Vicinanza al centro dello studio

Inoltre ci sarà spazio anche per Alessandro Vicinanza, che dopo la fine della conoscenza con Ida Platano, rivelatasi fallimentare, sembra essere pronto a rimettersi in gioco alla ricerca della sua anima gemella. Secondo le anticipazioni riportate dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicover, il Cavaliere, durante la puntata di oggi di Uomini e Donne, sarà protagonista di un’accesa discussione con Gianni Sperti e Riccardo Guarnieri, oltre a dare il via alla conoscenza di un’altra Dama.

Anticipazioni Trono Classico: caos tra Matteo e Federico, la scelta di Veronica Rimondi

Spazio anche per il Trono Classico di Uomini e Donne e in particolare per Veronica Rimondi. La Tronista che ha dato il via al suo percorso sulla poltrona rossa da relativamente poco, ha avuto modo di farsi notare per il suo carattere forte e determinato. Veronica ha avviato la conoscenza di Federico e Matteo, mostrando un particolare interesse per il secondo con il quale si è fin da subito stabilito un certo feeling.

Durante la scorsa puntata, Federico ha invece mostrato non poco fastidio per il comportamento del suo rivale costringendo Veronica a intervenire in sua difesa. Cosa succederà nell’appuntamento odierno di Uomini e Donne ? Rimondi riuscirà a prendere una decisione? Per scoprirlo non resta che aspettare la nuova puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 20 aprile, a partire dalle 14:45 su Canale 5.

Spoiler Uomini e donne: Alessandro manda via la nuova corteggiatrice

A breve per Alessandro arriverà una nuova pretendente, che fin dall’inizio si contraddistinguerà per la sua caparbietà e, soprattutto, per la sua giovane età. La dama, benché palesemente più giovane di Alessandro, si rifiuterà di rivelare pubblicamente la sua reale età anagrafica, scatenando una dura reazione da parte di Tina Cipollari, che la accuserà di essere poco trasparente. Alle critiche dell’opinionista si uniranno anche quelle dello stesso Alessandro, che, spazientito dall’atteggiamento della nuova corteggiatrice, deciderà di mandarla a casa senza neanche conoscerla. Una decisione che sarà immediatamente applaudita da Tina, che si complimenterà con l’uomo per la decisione presa…

