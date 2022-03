putiferio-a-uomini-e-donne,-matteo-sceglie-e-spiazza,-alessandro-di-ida-vuole-la-sua-corteggiatrice.-e’-il-caos

Matteo Ranieri ha scelto a Uomini e Donne! Oggi c’è stata una nuova registrazione del programma condotto da Maria De Filippi e a sorpresa il tronista ha deciso di concludere il suo percorso nel programma. Non è stato un percorso molto fortunato, anzi Matteo ha passato più bassi che alti, per questo i tantissimi che si sono affezionati a lui non possono che augurargli un lieto fine con la corteggiatrice che ha voluto al suo fianco. Chi ha scelto Matteo? In studio per lui c’erano Valeria Cardone e Federica Aversano, ma è bastato un bacio con una delle due per decidere di uscire dallo studio mano nella mano con lei.

Matteo ha scelto Valeria a Uomini e Donne, non c’è stato niente da fare con Federica. Sebbene fra loro sembrava essere scattata la scintilla era abbastanza evidente che non fossero molto compatibili, caratterialmente ma non solo. Probabilmente sono in due momenti della vita diversi, Federica è mamma e ha delle responsabilità in più. Matteo invece sembrava alla ricerca di costanti attenzioni e forse vuole godersi insieme alla sua fidanzata tutti gli step di una relazione. A volte non ha nascosto che l’idea che Federica avesse un figlio lo frenava un po’. Eppure quando lei ha lasciato il programma Matteo l’ha rincorsa e l’ha riportata in studio. Poi è arrivata Valeria e tutto è cambiato, la giovane con la sua dolcezza è riuscita a far breccia nel cuore del tronista in poco tempo.

Come rivelano le anticipazioni sulla scelta di Matteo Ranieri fornite da Lorenzo Pugnaloni, infatti, il tronista ha spiegato di aver capito dal primo bacio di voler stare con Valeria. E il bacio è arrivato non molti giorni fa, se non la settimana scorsa, ed è andato in onda in questi giorni. Dunque nel giro di una manciata di giorni ha capito di voler condividere con lei più tempo di quello a disposizione nel programma e ha deciso di terminare il trono a Uomini e Donne. La scelta di Matteo è Valeria, che ha risposto di sì.

Come ha reagito Federica? A lei Matteo ha detto di aver passato dei bei momenti ma che il suo cuore non batte per lei. Federica ha risposto che se lo aspettava, si è sentita presa in giro quando lui è andato a riprenderla a casa. Secondo lei Matteo non avrebbe dovuto fare quel passo, perché sapeva già chi sarebbe stata la sua scelta ad Uomini e Donne. Tina ha attaccato Federica.

Sempre sulla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover si leggono ulteriori anticipazioni di Uomini e Donne. A fine puntata, infatti, Alessandro, ex corteggiatore di Ida Platano, ha chiesto di rivedere Federica perché avrebbe voluto conoscerla meglio. Federica è rientrata in studio, ma ha rifiutato l’interesse di Alessandro. Infine, non sono mancati ospiti in studio: Davide e Chiara. Che ne pensate? vi piace la sua scelta? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

L’articolo Putiferio a Uomini e Donne, Matteo sceglie e spiazza, Alessandro di Ida vuole la sua corteggiatrice. E’ il caos proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.