Putiferio a Uomini e Donne. Svelato l’inganno: “Ecco chi è il cavaliere gay. Il più amato dai fan” L’ex lo smaschera: “Cosa ha fatto con me a letto”

Arriva una nuova segnalazione al trono over di Uomini e Donne, Una bomba a ciel sereno che coinvolge uno dei cavalieri più amati della trasmissione. Sono arrivati infatti alla redazione di Più Donna numerosi messaggi in cui si dice che a Nicola Vivarelli non piacerebbero le donne. “Da noi in Versilia si vocifera che le donne non siano le sue preferite” e ancora : “Noi che viviamo a Viareggio e dintorni sappiamo bene che soggetto è Syrius o Nicola e le sue preferenze in materia di partner. La povera Gemma non ha proprio speranze, Che squallore”.

Insomma messagi di questo tipo ne sono arrivati molti e precisiamo non ci sarebbe nulla di male se al cavaliere piacessero effettivamente gli uomini ma verrebbe meno lo scopo della sua partecipazione a Uomini e Donne, ovvero cercare la donna della sua vita. Sebbene infatti tutti quanti lo sperino, un trono over per gay ancora non è stato realizzato. Insomma Nicola sta prendendo in giro la redazione o no? vedremo se chi di dovere cercherà di approfondire l’argomento o meno.

Ovviamente sono solo dicerie a cui i nostri lettori possono benissimo non credere. Fatto sta che un accusa del genere è stata lanciata contro Nicola anche dalla sua ex fiamma, proprio di Uomini e Donne, e solo per questo le ulteriori segnalazioni hanno avuto effettivamente un senso. Il cavaliere aveva infatti frequentato la dama Veronica, che oggi, lontano dalle telecamere del programma dice la sua in una intervista con Fralof.

