Putiferio a Uomini e Donne, Torna la dama più famosa del trono over e ruba l’uomo a Ida. Fan in delirio

Roberta Di Padua, dopo la burrascosa storia con Riccardo Guarnieri e l’addio a Uomini e Donne, è ritornata a parlare a Uomini e Donne Magazine raccontando un po’ come ha trascorso l’ultimo periodo. Roberta, inoltre, ha risposto ad una domanda che le chiedeva cosa le mancasse della trasmissione, e la sua risposta, tra le righe, ha lasciato forse intendere che le farebbe piacere un ritorno in trasmissione:

“Mi manca la redazione di Uomini e Donne, che per me è stata come una seconda famiglia per tre anni della mia vita. Ogni volta mi hanno fatta sentire come a casa. Mi manca anche il sentirmi protetta da loro e avere una persona con cui sfogarmi ogni giorno, con cui confidarsi”. Insomma questa intervista a quanto sembra sarebbe proprio un preludio al suo ritorno in trasmissione. Ma nel caso già saprebbe chi corteggiare?

Roberta Di Padua colpita da Marcello Messina di Uomini e Donne: “Un bell’uomo”

Dopo la rottura con Riccardo Guarnieri, Roberta Di Padua ha trascorso un periodo non semplice durante il quale, però, non ha mai chiuso le porte all’amore, anzi ancora oggi una sua grande ambizione. A proposito di Uomini e Donne, Roberta ha fatto degli apprezzamenti su Marcello Messina, cavaliere coinvolto in una querelle continua con Ida Platano.

Roberta, al Magazine di Uomini e Donne, non ha nascosto l’apprezzamento facendo anche una battuta: “Reputo Marcello un gran bel ragazzo. Questo non vuol dire che mi piaccia ma credo sia un bell’uomo. Tra l’altro ho letto che anche lui, prima di partecipare al programma, mi aveva notato”. La storia tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri è indubbiamente finita anche per le incomprensioni nate dalla distanza e dalle diverse abitudini che i due hanno accumulato nel corso del tempo, essendo abituati a ragionare individualmente.

Roberta, a Uomini e Donne Magazine, non ha nascosto di aver conosciuto delle persone e di credere ancora nell’amore, ma che il periodo passato dopo Uomini e Donne non è stato facile per lei: “Devo dire che in questo momento per me è molto difficile fidarmi delle parole di un uomo. Ho capito che non sono pronta e non voglio un rapporto a distanza“. Insomma tanti fan della Di Padua sperano in suo ritorno.

