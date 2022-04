Putiferio ad Amici, tutto organizzato: “Gia sappiamo chi vince, ecco chi è”. L’allievo spiffera tutto, Maria una furia

Sono ore di rabbia per Maria De Filippi in quanto il vincitore di Amici 21 sarebbe sto già deciso e spifferato. La conduttrice non ha preso affatto bene tutto ciò e si dimostra contraria. Scopriamo cosa sta accadendo. Il longevo programma “Amici” di canale 5 è da sempre il talent show che coinvolge tutti, grandi e piccoli. A condurlo e ad idearlo è sempre lei, ‘queen Mary’ alla quale va il merito del successo. Il programma è ancora in corsa e, nonostante la finale sia ancora lontana, sembra ci sia stata un’indiscrezione riguardo al vincitore che ha fatto infuriare la De Filippi.

E, proprio sul web si è scatenato il putiferio circa la notizia appresa lasciando alcuni molto indignati. Ma cosa è successo? Pare che sui social sarebbe già stato svelato il nome del vincitore della ventunesima edizione del talent show e i più appassionati sono impazziti. In realtà, ad aver spifferato la notizia sarebbe stato un ex vincitore di Amici. Parliamo di Alberto Urso che ha trionfato nella diciottesima edizione. Da quel momento la carriera del cantante lirico è decollata.

Secondo Alberto, il vincitore di Amici 21 sarebbe Luigi, il cantante che fino ad ora non ha subito uno spareggio.. In un’intervista l’ex vincitore ha affermato di seguire sempre Amici e ha dichiarato espressamente “Tifo per LDA anche se sono tutti bravi ma vincerà Luigi” ed ha continuato affermando: “LDA mi piace tanto poi è il figlio di Gigi D’Alessio che per me è un fratello, uno zio più che altro. Faccio il tifo per lui“ lasciando tutti senza parole.

Le parole di Urso hanno letteralmente mandato in visibilio i fan che sono impazziti per le incoraggianti dichiarazioni del cantante verso il giovane collega. Parole che fanno piacere sicuramente anche al giovane napoletano specie sei i complimenti provengono da un talento italiano così bravo ed amato. Sarà davvero una profezia quella di Alberto? Vinverà davvero Luigi? Non ci resta che aspettare la grande finale per scoprirlo.

Intanto nella puntata di ieri di Amici proprio il suo preferito Lda è stato eliminato a sorpresa perdendo la sfida finale contro il ballerino Nunzio che nonostante non brilli in talent, resta uno dei personaggi più simpatici e magnetici della scuola. Sicuramente la cosa non avrà fatto piacere ad Alberto ma sembra ancor più indicare che il vincitore potrebbe essere proprio Luigi.

