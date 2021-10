Putiferio al Gf Vip. Lite furiosa dietro le quinte: “Si sono prese a capelli”. Le due vip ai ferri corti. Ecco Chi sono. Fan sotto choc

Sonia Bruganelli non risparmia Adriana Volpe dopo la sua ultima intervista. Alfonso Signorini apre il nuovo appuntamento del Gf Vip con l’infinita guerra tra le due opinioniste. Sembra proprio che non ci sia alcuna possibilità di vederle andare d’accordo, almeno per ora. Questa volta, danno il meglio di loro e, inaspettatamente, la moglie di Paolo Bonolis scatta e non le manda a dire. Era già chiaro che è una donna senza peli sulla lingua, ma stasera non riesce proprio a trattenere il suo disdegno nei confronti della collega.

La Volpe è tornata, nei giorni scorsi, a contrattaccare e le sue dichiarazioni non sono piaciute per nulla a Sonia. In particolare, il discorso è sempre puntato lì: la ormai famosa foto che la Bruganelli ha scattato insieme a Magalli. Pare proprio che Adriana non sia riuscita a digerire affatto questo particolare ed ecco che ora la sua collega del Gf Vip si ribella. Signorini le chiede cosa pensa appunto delle ultime dichiarazioni della conduttrice. E a questo punto Sonia va a ruota libera senza sosta.

Innanzitutto, precisa che quando è uscita l’intervista si trovava a Parigi e aveva altro a cui pensare. Inoltre, ricorda il momento magico e speciale che Manuel Bortuzzo ha fatto vivere a tutti al Gf Vip nei giorni scorsi. Detto ciò, fa presente che ormai la questione che la vede contro la Volpe “lascia il tempo che trova”. A detta sua, il fatto che Adriana abbia sofferto per una foto e ne continui a parlarne farebbe pensare.

Capisce che lavora nel mondo dello spettacolo, mentre lei ha un altro tipo di lavoro. “Tu chi lo sa… Spero che con questa pubblicità tu possa lavorare”, dichiara duramente la Bruganelli, colpendo la Volpe. Senza pensarci neppure un attimo, la moglie di Bonolis si toglie qualche sassolino dalla scarpa e ammette che ormai la sua collega ha perso credibilità ai suoi occhi.

La Volpe tenta di parlare, ma ormai Sonia ha un’idea ben precisa: “Puoi parlare tutta la vita, ma per me hai chiuso”. Le parole della conduttrice del Gf Vip sembrano non valere nulla, tanto che la Bruganelli prosegue agguerrita: “Bella, a questo punto, hai esagerato”. Fa anche notare che ormai la questione dovrebbe essere chiusa, visto che stanno continuando a parlare di “stupidaggini”.

Dalla parte sua, Adriana Volpe nel corso di questa puntata del Gf Vip 6 cerca di spiegare che sta continuando a parlare di questa storia per le risposte che in precedenza ha dato Sonia. Se avesse sdrammatizzato “sarebbe finita lì”, assicura. Pertanto, crede che sia normale che i giornalisti ora le chiedano delle reazioni alle sue parole.

La Volpe è certa che Sonia abbia giurato il falso, sostenendo una tesi che poi si è rivelata non vera. E chissà magari la guerra tra le due finisce così, ma durante la serata non mancano i battibecchi di sottofondo e la Bruganelli assicura che qualcosa potrebbe venire a galla! Addirittura ci sono voci di corridoio che dicnono che la lite sia continuata anche fuori gli studi del Gf Vip e che le due se ne siano dette di tutti i colori, picchiando duro. Insomma mancava poco a che si prendessero a capelli.

L’articolo Putiferio al Gf Vip. Lite furiosa dietro le quinte: “Si sono prese a capelli”. Le due vip ai ferri corti. Ecco Chi sono. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.