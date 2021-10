Putiferio al Gf Vip, Sophie provoca Manuel davanti a Lulù “Dai facciamolo mentre lei ci guarda”. Passione alle stelle, scoppia la rissa

Nella casa del Gf Vip gli amori nascono e finiscono e adesso, tra due ragazzi della casa, sembra stia nascendo qualcosa di inaspettato (o forse fin troppo aspettato). Una dinamica che è stata più volte messa in risalto da Alfonso Signorini nelle puntate del serale è quella che si è venuta a creare tra Manuel Bortuzzo, Lulù Selassie e Sophie Codegoni. La principessina si è invaghita del bel ragazzo e ha avuto un flirt con lui, terminato in seguito alle sue insicurezze e gelosie. Gelosie che si sono concentrate tutte sulla ex tronista di Uomini e Donne che con lui ha instaurato un bel rapporto.

Sono varie le scenate che Lulù ha fatto, sia a Manuel che alla stessa Sophie: “Amore a me da fastidio lo sai. Perché tu gli stai sempre così vicino e non mi piace. Poi mi avevi promesso che avresti evitato di farlo e invece continui. Cerchi di includerlo nel gruppo? Amore tranquilla che lo faccio già io. Evita di dargli certe attenzioni. Per favore smettila ti prego. Non mi far soffrire anche te, troppe volte ho vissuto situazioni così”. Ma evidentemente le richieste della principessa non sono state ascoltate e nella casa del Gf Vip il rapporto tra Sophie e Manuel continua a gonfie vele.

Soprattutto adesso che il flirt è definitivamente chiuso. L’ex tronista di Uomini e Donne è in questo momento corteggiata spudoratamente da Gianmaria Antinolfi, che le ha dichiarato il suo interesse e la voglia di conquistarla a qualsiasi costo durante la permanenza al Gf Vip. Ma allo stesso tempo continua a approfondire il suo rapporto con Manuel Bortuzzo. Sabato sera Sophie Codegoni ha detto: “Mettete la canzone Come un pittore? Così io e Manuel piangiamo. Ci facciamo una clip pazzesca ragazzi” e lui ha risposto subito con malizia “Mettetela e noi ci baciamo”.

Un’idea che ha subito entusiasmato la ragazza. “Si, ci baciamo davanti a Gianmaria e Lulù”. Questa scenetta potrebbe essere l’esordio di una parentesi tutta nuova nella casa del Gf Vip. Sophie Codegoni è stata accusata più volte da Soleil di essere entrata nel reality col preciso intento di ammaliare Manuel Bortuzzo. Adesso sembra che il suo piano (se si tratta di un piano) stia avendo successo. Ma sarà la tattica vincente? Cosa penserà il pubblico quando vedrà la giovane e fragile Lulù Selassie disperarsi per il tradimento dell’amica e il voltafaccia del suo ex frequentante? sicuramente non resterà indifferente alla cosa

Intanto, a parlare di questa nuova eventuale coppia è il papà di Manuel Bortuzzo, che non ha mai nascosto la sua disapprovazione nei confronti della principessina della casa del Gf Vip. Sembra che, al contrario, Sophie Codegoni gli piaccia molto: “Manuel e Sophie? Lui ha sempre avuto ragazze bellissime vicino e Sophie è una bellissima ragazza, ma non devo dirlo io: ciò che è bello deve dirlo lui, non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace. Quindi vedremo quello che succederà. Non è facile stare con lui, bisogna ragionare a lungo termine. Manuel è uno sciupafemmine e lo è sempre stato”.

