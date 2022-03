putiferio-al-matrimonio-di-berlusconi:-silvio-caccia-il-famosissimo-vip-dal-banchetto.-ecco-il-video-choc

Si è appena concluso il non-matrimonio che lega, senza vincoli civili o giuridici, il leader 85enne di Forza Italia Silvio Berlusconi e la deputata azzurra 32enne Marta Fascina. Si è trattato di un matrimonio assolutamente simbolico, voluto soprattutto da lei, forse per rimediare a un matrimonio “ufficiale” che potrebbe non arrivare mai, in quanto i figli di lui si sarebbero opposti per ragioni di assetto ereditario. Come riporta primoarticolo.it ( che ha postato anche il video in basso) Il rito si è svolto a Villa Gernetto, la residenza di Lesmo dove ha sede anche l’università della Libertà, contando circa una sessantina d’invitati.

Tra questi, alcuni amici storici del Cavaliere, come Fedele Confalonieri, Marcello Dell’Utri, Gianni Letta e Adriano Galliani, oltre a Matteo Salvini, Gigi D’Alessio e Vittorio Sgarbi. La cerimonia è stata voluto da Marta Fascina, che ormai è al fianco di Berlusconi da circa tre anni, ma gli invitati non hanno potuto fare a meno di notare un grande assente, ovvero il figlio di Berlusconi, Piersilvio, che ha scelto di non parteciparvi per non correre il rischio di eventuali contagi Covid. Bisogna dire che, in realtà, molti degli amici di Berlusconi gli avevano sconsigliato di tenere una cerimonia in un momento storico così delicato, segnato, tra le altre cose, anche dalla guerra in Ucraina; eppure alla fine hanno deciso di riunirsi intorno all’ex premier per celebrare la sua unione con la bellissima Marta. ( continua dopo la foto)

I tanti ospiti, amici del Cavaliere, erano seduti tutti ad un solo, grande tavolo. Tra questi, anche Matteo Salvini e Gigi D’Alessio: «Mi ha fatto un grande regalo ad esserci — dice Berlusconi —. Insieme abbiamo scritto quasi 130 canzoni» dice l’ex premier scherzando, mentre scorrono canzoni napoletane in sottofondo. E poi c’era anche Vittorio Sgarbi: «L’ho chiamato ieri per invitarlo perentoriamente alla inaugurazione di una mostra su Canova che faccio il 5 maggio a Possagno. Mi ha risposto “Devi venire tu che nella cappella dove mi sposo c’erano le opere di Canova”».

Non è mancato un simpatico duetto, che ha visto Silvio Berlusconi cantare insieme con l’amico Confalonieri. Tra i presenti del “matrimonio”, accompagnato dalla musica di un violinista, c’erano Gianni Letta e sua moglie, Marcello Dell’Utri e sua moglie, Fedele Confalonieri, Adriano Galliani e la sua compagna, Niccolò Ghedini con sua moglie e il figlio Giuseppe, il medico personale del Cavaliere Alberto Zangrillo, Renato Della Valle, e i parlamentari Licia Ronzulli, Anna Maria Bernini, Antonio Tajani, Valentino Valentini, Vittorio Sgarbi, l’Amministratore Delegato di Fininvest Danilo Pellegrino e il suo socio, l’Amministratore Delegato di Publitalia Stefano Sala e Alberto Barachini, Presidente del Consiglio di Vigilanza della Rai. Presenti anche tutti i parenti di Marta Fascina, naturalmente.

Al matrimonio simbolico, celebrato a Villa Gernetto, il Cavaliere di è presentato con un completo blu di Armani con mughetto all’occhiello, mentre Marta Fascina aveva un abito bianco in pizzo francese con scollo a V e lungo strascico, disegnato da Antonio Riva. Il suo bouquet era fatto con dei mughetti, proprio per richiamare il fiore all’occhiello di Berlusconi. Una volta arrivati tutti gli invitati, l’ex premier ha fatto un discorso dedicato alla sua compagna, che invece è rimasta in silenzio. Poi ha tenuto a ringraziare tutti i presenti, che tra l’altro hanno dovuto sottoporsi a un tampone molecolare per esser lì, per precauzione. «Sono felice di avere le persone a me care qui con me in questa giornata».

Dopodiché è stato servito l’aperitivo. Tra gli invitati erano presenti anche i figli del Cavaliere, Marina Berlusconi, Barbara, Eleonora e Luigi, e nei giardini di Villa Gernetto erano state disposte 150 statue, più dei giochi di acqua nelle fontane, come nella fontana principale a forma di torta. Il menù per gli ospiti è stato preparato dal ristorante tristellato “Da Vittorio” e prevedeva come antipasto mondeghili di vitello al limone con crema di sedano rapa come antipasto, come primo gnocchetti di ricotta e patate allo zafferano, robiola e pan pepato e paccheri «alla Vittorio», per secondo tagliata di manzo al vino rosso con patata fondente e crema di carote alla cannella. Come vini, invece, Aneri Alto Adige Pinot bianco 2020, Aneri Alto Adige Pino Nero 2018, Moscato Passito «Faber» La Cantalupa Monzio Compagnoni.

Si è trattato di una cerimonia sontuosa e allegra, dove nulla è stato lasciato al caso. Al momento del taglio della torta e delle foto, Silvio Berlusconi ha allontanato simpaticamente Vittorio Sgarbi che stava per avvicinarsi al premier: “Questi sono i giovanotti con cui io penso di fare ancora molta strada […] sono dei giovanotti veri, tra i venti e i trent’anni. E invece sono sessant’anni che stiamo insieme” ha detto l’ex premier rivolgendosi agli invitati. Poi, quando ha scorto Sgarbi che si stava avvicinando a lui, lo ha praticamente “cacciato”, dicendogli scherzosamente: “Vittorio, tu non venire […] Togliti dalle pa**e!”. Poi ha speso delle parole di stima e affetto anche nei confronti di Matteo Salvini: “Allora signori, questo è Matteo Salvini” ha detto abbracciandolo, “l’unico leader vero che c’è in Italia. […] Lui è sincero, per questo lo ammiro e gli voglio molto bene. è una persona sincera: cosa che in politica non esiste”.

