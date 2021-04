putiferio-al-trono-over-di-uomini-e-donne,-la-rivelazione-choc:-“e’-un-violento-e-prende-1200-euro-ogni-volta.-la-redazione-permette-tutto”

Durante la sua permanenza a Uomini e Donne Giorgio Manetti ha conquistato il pubblico e, in particolare, il cuore di Gemma Galgani. I due sono usciti insieme dal dating show e hanno anche annunciato l’intenzione di volersi sposare. Poi le cose sono andate male e per un certo periodo entrambi hanno ripreso la loro ricerca dell’amore nella trasmissione di Maria De Filippi. Oggi sono ben 11 anni che la 71enne è protagonista delle puntante che vanno ogni giorno in onda su Canale 5. Il suo ex compagno, invece, si è ritirato a vita privata, anche se non manca mai occasione di nominarlo.

Giorgio Manetti ha lasciato il segno a Uomini e Donne. Il suo periodo nel programma è stato florido. Moltissime donne hanno sceso le famose scale per incontrarlo. Anche dopo la sua uscita dal dating show il successo è continuato. Ma c’è qualcuno che non ha una buona opinione dell’ex cavaliere e non ha mai fatto finta di averla. Si tratta di un altro cavaliere, pure molto conosciuto, che abbandonò la sua ricerca dell’amore ancor prima di Manetti: Giuliano Giuliani, che sui social ha scritto delle parole molto forti nei confronti dell’ex fidanzato di Gemma Galgani.

Sulla pagina Facebook di Giuliano Giuliani è comparso un video dedicato completamente a Giorgio Manetti e al suo comportamento a Uomini e Donne: “Giorgio sono qua solo per te. Quello che ho visto è veramente uno scandalo. Sei in trasmissione solamente per apparire, perché le donne che ti ospitano nelle città dovrebbero accoglierti con il sindaco, la banda e la folla che ti chiede gli autografi, ma chi sei? Non sei nessuno”. Le sue parole sono veramente risentite, nei confronti di un uomo che non fa altro che sfruttare la popolarità che inevitabilmente arriva dopo mesi su Canale 5.

“Poi non riesco a capire questa apertura nei tuoi confronti nel fare le serate. 1200 euro ogni serata. O le regole sono cambiate rispetto a quando c’ero io o qua qualcuno ci sta prendendo per il c… Tu sei una vergogna infinita. E’ una vergogna che la redazione ti dia la possibilità di fare la serate”. Dalle parole di Giuliano Giuliani si evince che probabilmente Uomini e Donne vieta a dame e cavalieri di prendere parte alle serate durante la loro permanenza del programma. Se così fosse, bisognerebbe capire come mai la regola non viene applicata a Giorgio Manetti.

“Quando ti criticano a Uomini e Donne esce la vera natura, sei un violento, guai a toccarti. Hai troppo spazio, se non trovi nessuno vieni via. Ma tu non sei capace, perché hai trovato la gallina dalle uova d’oro. Però, questa storia deve finire. A te non piace nessuna perché sei anaffettivo. Sei la vergogna della trasmissione. Se penso a quello che ho passato io, se solamente mi azzardavo a fare un’intervista, mi viene veramente da soffrire. Sei venuto a Ferrara, non sono venuto a vederti perché mi avresti fatto schifo. Tra te, Gemma, Marco e il nuovo astro nascente Michele, è una cosa che deve finire. Voglio starti addosso, non perché rosico o sono invidioso. È che proprio non riesco a sopportare questa questione. Non vali niente, sei un uomo che non vale niente. Una nullità”. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

